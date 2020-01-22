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'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' çalıştayı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

ÇANKAYA Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' başlıklı çalıştay yapıldı.

ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' başlıklı çalıştay yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Türkiye'nin enerji çeşitliliği stratejisi ve Türkiye'nin enerji arz tedarik güvenliği çerçevesinde fırsatlar ve risklerin değerlendirildiği çalıştayda, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren küresel enerji güvenlik denkleminin talep kısmında son yıllarda yaşanan önemli gelişmeler analiz edildi. Çalıştayda, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin en ekonomik ve çevreyle en uyumlu şekilde sağlanması adına Dünya Enerji Görünümündeki radikal gelişmelerin ve yeni teknolojilerin takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Enerjide yerli imalatın artırılması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, dekarbonizasyon hedefleri, enerji jeopolitiği ve hidrokarbon faaliyetleri gibi konuların ele alındığı çalıştayda, Türkiye'nin Dünya Enerji Görünümündeki öngörüler doğrultusunda gelecek on yıllardaki enerji politikalarını hazırlaması, riskleri yönetmek ve fırsatları değerlendirmek için gerekli planlamaların yapılmasının gerekliliğine de işaret edildi.
KALIN, ÇALIŞTAYA İLİŞKİN TWİT ATTI
Kalın, yaptığı paylaşımda, "Türkiye enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güvenliği konusunda stratejik adımlar atıyor. Doğu Akdeniz’deki arama-tarama çalışmaları, Libya ile deniz yetki anlaşması, TANAP ve TürkAkım vd projeler Türkiye'yi önemli bir enerji aktörü haline getiriyor" dedi.

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