HABER

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Türkiye, komşu ülkelerle ticarette önemli avantaj sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Türkiye, komşu ülkelerle ticarette önemli avantaj sağlıyor"

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye'nin coğrafi konumuyla komşu ülkelerin tamamı ile yapılan ticarette önemli avantaj sağladığını söyledi.

Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde Limakport İskenderun Limanı tanıtım etkinliğine katılan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), ticarette Türkiye'den Irak'a açılan tek kapı olduğunu dile getirdi.

Karaçay, Irak ile ikili ticari ilişkilerin önemine değinerek "Türkiye olarak gerek bölgeyle (IKBY) gerekse Irak'ın geneli ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve çeşitlendirmek arzusundayız." dedi.

Ticaret hacminin artırılmasının en önemli unsurlarından birinin lojistik imkanlarının yükseltilmesi olduğunu belirten Karaçay, bunun ticarette hem güçlü ve çeşitli olunmasını hem de daha hızlı sonuç alınması bağlamında avantaj sağlayabileceğini kaydetti.

Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin ticaret alanında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla komşu ülkelerin tamamıyla yapılan ticarette önemli avantaj sağlıyor." diye konuştu.

- Bağdat ve Basra'da ofis açılacak

Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, Limakport İskenderun'un IKBY'ye en yakın limanı olduğunu söyledi.

Bugünkü programda, IKBY'deki iş adamlarına limanın lojistik anlamda önemli bir maliyet avantajı yaratma imkanını anlattıklarını dile getiren Arısoy, "Burada (IKBY) ithalat yapan tüccarların lojistik maliyetinde ciddi miktarda düşüşler sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arısoy, Erbil'de irtibat ofisi açtıklarını dile getirerek Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra vilayetinde de yakında ofis açacaklarını ifade etti.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldüDevrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
58 hafız için icazet töreni yapıldı58 hafız için icazet töreni yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gündüz Arısoy Hakan Karaçay Limakport İskenderun ticaret

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Şişli'de beton mikseri 2 kardeşe çarptı! 1 ölü,1 yaralı

Geriye sadece ayakkabısı kaldı

EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.