Türkiye’nin eski Tokyo Büyükelçisi Atacanlı’ya Japonya hükümet nişanı

Atacanlı ise teşekkür konuşmasında Japon ve Türk halkları arasındaki derin dostluğa dikkati çekerek, iki ülke ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ve ikramın ardından sona erdi.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yapan Miyajima, “Aralarında coğrafi olarak 9 bin kilometre mesafe bulunsa da Japonya ve Türkiye gerçek anlamda iki devlet, tek yürektir.” ifadesini kullandı.

Törende konuşan Miyajima, Atacanlı’ya Japonya-Türkiye ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi Miyajima, Japon İmparatorluğunca mühürlenen “Altın ve Gümüş, Yükselen Güneş Nişanı”nı berat metnini okuyarak Atacanlı'ya takdim etti.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın konutunda düzenlenen tevdi törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eşi Semra Sezer, Ankara’daki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

ANKARA (AA) – Türkiye’nin eski Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Japonya hükümet nişanıyla onurlandırıldı.

- Nişan ve ödül ülke ilişkilerine katkı sağlayanlara veriliyor

Japonya, ülkesinin siyaset, diplomasi, sanayi, ekonomi, bilim ve kültür alanlarındaki gelişmesine katkıda bulunan Japon ve yabancı ülke vatandaşlarına her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde iki kez nişan takdim ediyor.

Dışişleri Bakanı ödülü de uluslararası ilişkilerin farklı alanlarında faaliyet göstererek Japonya ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayarak kayda değer başarılar elde eden kişi ve kurumları takdir etmeyi amaçlıyor.

