Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için şansı ne?

Türkiye'nin zamanlama avantajı

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde de çalışan Keser, raporun getirdiği dezavantaja karşın Türk tarafının hâlen daha şansının yüksek olduğunu ve Türkiye'nin altyapı açısından EURO 2024'ü düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. Keser, Almanya'da Mesut Özil kriziyle alevlenen ırkçılık tartışmaları ve Alman yetkililerin 2006 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini alabilmek için rüşvet verdiklerine dair iddianın hâlen soruşturuluyor olmasının Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi.

Özellikle rüşvet soruşturmasının Alman kamuoyunu rahatsız ettiğini söyleyen Keser, "Burada (Almanya'da) insanlar, böyle şeylerden nefret ediyor. Yani parayla herhangi bir turnuvayı alabilmenin aslında utancını yaşıyor Almanya. Bunun da aslında en büyük şansımız olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir şans. Buna rağmen kazanamazsak çok yazık olur" dedi.

Almanya'da kamuoyunun rüşvet skandalından duyduğu rahatsızlık hafta sonundaki Bundesliga maçlarında tribünlere taşındı. Birçok maçta taraftarlar, Almanya'nın "United by football - In the heart of Europe" olan EURO 2024 adaylık kampanyası sloganını "United by money - Avrupa'nın kalbinde yolsuzluk" şeklinde değiştirdikleri pankartları tribünlere astılar ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel'i istifaya çağırdılar. Taraftar dernekleri, Bundesliga'nın hafta içi maçlarında da federasyona yönelik protestolarını sürdüreceklerini duyurdular. Bu durumun, ev sahibi ülkelerdeki kamuoyu desteğine büyük önem veren UEFA nazarında Almanya'nın eksi hanesine yazılması bekleniyor.