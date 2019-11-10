Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ve teröristlerle mücadele harekatı icra ederken Türk Deniz kuvvetlerinin de çevre denizlerdeki faaliyetlerini yüksek bir tempo ile sürdürdüğünü vurguladı.

Tatbikatın Deniz Harp Merkezi Komutanlığında oluşturulan 170 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edileceğini vurgulayan Bağcıoğlu, planlama sürecinde ise 96 kişilik karargah personelinin görev yaptığını kaydetti.

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi.

Tatbikat süresince harekat ortamını gerçeğe en yakın şekilde simüle (benzetmek) etmek için internet üzerinden yayın yapacak bir haber kanalı (INT TV) ile katılımcıların girebileceği bir ortam oluşturulduğunu aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tatbikatın maksadı, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesini sağlamak. Tatbikat NATO unsurları, dost ve müttefik ülkeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının geniş çaplı katılımı ile icra edilecek. Bu yıl ki tatbikat, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılım seviyesine sahip tatbikat olacak."

Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi.

- "Türk Deniz Kuvvetleri yerli ve milli imkanlarla her geçen gün güçleniyor"