Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 14.5 milyar dolar (1)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin 2018 yılı eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı ihracat rakamlarını Antalya'da açıkladı. Her ay rekor ihracat açıklandığı ve yıl sonunda da 170 milyar doları geride bırakacaklarını kaydeden TİM Başkanı Gülle, “2018 yılı eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Bu artışla en fazla ihracat gerçekleştirilen ay, eylül ayı oldu. Yılın 9 ayında ihracatımız yüzde 7 artarak, 123.1 milyar dolara ulaştı. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88’e yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek ikinci oranı oldu" dedi.
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