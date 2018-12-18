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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Kağıt üzerinde bile olsa Esad rejimiyle hava sahasının teröre karşı kullanımı konusunda bir görüşme yapılması lazım"

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığına ilişkin, "Kağıt üzerinde bile olsa Esad rejimiyle hava sahasının teröre karşı kullanımı konusunda bir görüşme yapılması lazım." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik askeri harekat hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki planının, bölgede Irak benzeri bir yapının ortaya çıkarılması olduğunu anlatan Yılmaz, "ABD, Suriye'de geçici değildir. Oradaki varlığı IŞİD'le de sınırlı değildir. Stratejik bir hedef gözetmektedir. Mevcut düzen içinde orada yerleşip, sahiplendiği bir yapıyı koruyup kollayıp, onu belli bir noktaya taşıyıp oradan Şam, Bağdat, Tahran ve Ankara'yı kontrol etmek istemektedir." diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yapılacağı alanın, ABD askerlerinin de yer aldığı, 550 kilometre uzunluğunda bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, duyumlara göre ABD'nin bölgedeki kuvvetlerini takviye ettiğini belirtti.

Binlerce tır silahın taşındığı bölgeye, hava savunma sistemlerinin de konuşlandırıldığına işaret eden Yılmaz, "Bölgede normal bir operasyon alanının ötesinde riskler içerecek silah ve mühimmat varlığı söz konusu. Bu nedenle operasyonun askeri boyutunu askerlerimiz daha iyi düşünecektir ancak mutlaka ABD'nin, verdiği sözlerin bir süre sonra arkasında durmayacağını dikkate alarak bazı hususların şimdiden koordine edilmesi ve operasyonun o şekilde yapılması sağlıklı olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, bölgedeki hava sahasını "defakto" olarak kontrol ettiğini bildiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Operasyonun belli bir aşamasında ABD'nin ayak sürüyeceğini veya istemeyeceğini dikkate alarak yedek tedbir alınması gerekiyor. O da kağıt üzerinde bile olsa Esad rejimiyle hava sahasının teröre karşı kullanımı konusunda bir görüşme yapılması lazım. Şu anda İdlib, Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgenin altında hareketlenmenin olduğunu da bilelim. Türkiye o bölgeye yoğunlaştığında buralarda bir hamlenin olabileceğini dikkate alarak, Esad'ın Türk ordusunu zora sokabilecek bir hamle yapmaması için Rusya ve İran'la da konuşulması lazım."

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Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz

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