Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenmesi büyük yankı uyandırdı. Hollanda basını, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Hollanda'nın umutlarını yerle bir ettiğini yazdı.

Hollanda Mili Takımı'na bir maçta üç gol atan Burak Yılmaz'ın Cristiano Ronaldo'yu "tahtından" indirdiği yorumları yapıldı.

İstanbul'daki yenilgi, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer'un geleceğini de tartışmaya açtı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Frank de Boer'un iş başına gelmesinin ardından yeni bir çıkış arayan Hollanda Milli Takımı, bir türlü istenen düzeyi yakalayamadı. Bu nedenle Dünya Kupası elemelerinde ilk rakibinin Türkiye olması, Hollanda'da gerilime neden oldu.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Eylül 2015'de Konya'da Türkiye karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Hollanda için hala bir travma. Bu yenilgi nedeniyle Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Hollanda Milli Takımı, İstanbul'a bu tedirginlikle gitti.

Hollanda futbol kamuoyu, son beş maçını kaybetmeyen Şenol Güneş yönetimindeki Türk Milli Takımı'nın, Frank de Boer ile istediğini bir türlü sahaya yansıtamayan Hollanda karşısında bir adım daha önde olduğunu düşünüyordu.