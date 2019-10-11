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Türkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin gastronomi haritasını hazırladıklarını, bugüne kadar 50 ilin çalışmasının tamamlandığını söyledi.  'Türkiye'nin hangi ilinde ne yenir, nerelere gidilir' sorularının cevap bulacağı uluslararası düzeyde olacak 'Türkiye'nin Gastronomi Haritası', TÜRSAB'ın çalışmasıyla hazırlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin gastronomi haritasını hazırladıklarını, bugüne kadar 50 ilin çalışmasının tamamlandığını söyledi.
'Türkiye'nin hangi ilinde ne yenir, nerelere gidilir' sorularının cevap bulacağı uluslararası düzeyde olacak 'Türkiye'nin Gastronomi Haritası', TÜRSAB'ın çalışmasıyla hazırlanıyor. Bu kapsamda Dalaman, Fethiye ve Göcek'te faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle bir araya gelen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcileri TÜRSAB'ın çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı toplantıda konuşan Bağlıkaya TÜRSAB'ı yeniden şekillendirdik. Birçok yanlışın önüne geçtik. TÜRSAB'ın 90 milyon TL alacağı bilançolara yansımış. Nerede bu para diye baktık, yok öyle bir para. TÜRSAB'ın bir şirketine fatura kesilmiş, bize alacak gibi yutturulmuş. Artık böyle bir yönetim yok. Bizi bir rahat bırakın, düzgün işler yapalım dedi. Türkiye'nin gastronomi haritası hakkında bilgiler veren Bağlıkaya, Türkiye'nin Gastronomi Haritasını çıkarıyoruz ve yolunu çiziyoruz. Gastronomi turizminden bahsediyoruz ama 'nerede ne yenir, kim yapar bunu, hangi lezzetler nerede' olduğuyla ilgili hiç doküman yok. Şu an yaklaşık 50 ilin gastronomi haritası çıkarıldı ve yakında tüm iller tamamlanacak dedi. Bağlıkaya ayrıca bunlarla ilgili turlar hazırlandığını, bu haritayla birlikte bu turlara yoğun ilgi beklediklerini ifade etti.

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