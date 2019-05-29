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"Türkiye'nin geçiş güzergahı" bayrama hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden takip edilirken, ekip sayısının iki katına çıkarıldığı bölgede 7 araç ile toplam 50 kişiden oluşan 6 ekip 24 saat görev yapacak

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda denetimlerini arttırdı.

Tatil boyunca, aşırı hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık verilecek, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Paşaköy çıkışında uygulama yapan ekipler, sürücüleri trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyararak, sürücülerden seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını ve yorgun şekilde araç kullanmamalarını istiyor.

Yolcu otobüslerini de denetleyen ekipler, yolculara seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yapıyor.

- Bolu Dağı Tüneli'nde bayram tedbirleri

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatilinde olası trafik yoğunluğuna karşı ek önlemler alındı.

Bayram tatili öncesinde güzergahta derz ve üst yapı çalışması yapan kara yolları ekipleri, tedbirlerini arttırdı.

Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nden takip ediliyor.

Ekip sayısının iki katına çıkarıldığı bölgede, 7 araç ile toplam 50 kişiden oluşan 6 ekip 24 saat çalışacak.

Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın Kaynaşlı gişeleri ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmesi durumuna yönelik de hazırlıklar tamamlandı.

- "Ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, sosyoekonomik kayıpların da yaşandığını söyledi.

Kazaların önlenmesi amacıyla bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri aldıklarını aktaran Aksoy, "Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar." diye konuştu.

Aksoy, denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirmelerin yapılacağını, işlemlerin kısa sürede tamamlanacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak.

Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız."

- Radarlı hız denetimlerine ağırlık verilecek

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini dile getirerek, uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacaklarını, bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

Bayram tatili öncesinde ekipler tarafından alınan trafik tedbirlerinin artırılmasına sürücülerden tam destek geldi.

Sürücüler, uygulamanın kazaları engelleyeceğini, araç kullananların bu sayede daha da dikkatli olacağını kaydetti.

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