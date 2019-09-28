İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün bir dergiyle hepinizin Mars'la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye umutlanmamız, heyecanlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda, derslerinizde Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın." dedi.

Bilge Çocuk Dergisi'nin "Mars'ta Hayat" konulu Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni, binlerce öğrencinin katılımıyla İstanbul Tema Park'ta gerçekleştirildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların olduğu yerde sadece çocukların konuşması gerektiğini söyledi.

"Biz burada Türkiye'nin geleceği için varız, biz burada sizler için varız, biz burada bu topraklar için varız, kendi değerlerimiz için varız" diyen Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik şunları söyledi:

"Bugün bir dergiyle hepinizin Mars'la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye umutlanmamız, heyecanlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Sizin buradaki faaliyetleriniz içerisinde bulunmaktan son derece memnunum. Bunların sayısı artarak devam edecek. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda, derslerinizde Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın."