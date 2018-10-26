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"Türkiye'nin geleceği parlak, yatırımlarımız sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Danfoss Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen: - "Türkiye pazarı, ilgi çekici olduğu kadar geleceği de parlak" - "Türkiye'de çok fazla seçeneğin olması, Türkiye'ye yatırım yapma isteğimizi artırıyor"

KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın en büyük endüstri şirketi Danfoss’un Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen, Türkiye pazarının, ilgi çekici olduğu kadar geleceğinin de parlak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok fazla seçeneğin olması, Türkiye'ye yatırım yapma isteğimizi artırıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'den bir heyet, Danfoss’un Sönderborg kentindeki genel merkezinde, şirketin çözümleri hakkında bilgi aldı.

Kökleri babası Mads Clausen tarafından 1933 yılında atılan ve Clausen ailesinin sahip olduğu Danfoss’un Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen, heyete bilgi verdi.

Enerji alanı başta olmak üzere sunduğu çözümlerle 2017 yılında 43,3 milyar kron (37 milyar lira) ciro ve 3,3 milyar kron (2,8 milyar lira) net kar elde eden Danfoss’un 70 yaşındaki başkanı Clausen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye’deki yatırımlarımızı güçlendirdik. Çünkü Türkiye pazarı, ilgi çekici olduğu kadar geleceği de parlak." dedi.

Türkiye’de hangi alanlarda yatırımlarını artıracaklarına ilişkin soru üzerine Clausen, "Bölgesel ısıtma ve soğutma yatırımlarına ağırlık vermek istiyoruz. Ayrıca, Türkiye’de çok fazla seçeneğin olması, Türkiye’ye yatırım yapma isteğimizi artırıyor. Şu an için ne kadar yatırım yapacağımıza dair bir miktar belirlemedik ama gelecek süreç içinde Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere göre yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 27 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Clausen, Türkiye’de 200 çalışanları olduğunu aktardı.

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- "Türkiye, yer altı kaynaklarına odaklanmalı"

Jörgen Mads Clausen, yer altı kaynaklarının Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin jeotermal enerjiye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Clausen, "Türkiye’nin yapması gereken çok basit... Türkiye, yer altı kaynaklarına odaklanmalı. Türkiye’nin yer altında çok büyük miktarda sıcak suyu bulunuyor. Borularla bu sular şehirlere taşınabilir. Böylece Türkiye’nin büyük bölümünün ısıtılması sağlanabilir. Jeotermal kaynaklar; Türkiye’nin kendi enerjisi ve yüzde 100 temiz, üstelik hep çalışıyor. Güneşe ya da rüzgara ihtiyacı yok. Türkiye’de şehirlerin ısıtılmasını sağlamak için ideal bir çözüm..." ifadelerini kullandı.

Jeotermal kaynakların her kente ulaştırılamaması durumunda elektriğe dönüştürülerek jeotermal enerji elde edilebileceğini vurgulayan Clausen, borularla ulaştırılamayan sıcak suların elektrik olarak konutlara götürülebileceğini bildirdi.

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