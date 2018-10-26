"Türkiye'nin geleceği parlak, yatırımlarımız sürecek"

KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın en büyük endüstri şirketi Danfoss’un Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen, Türkiye pazarının, ilgi çekici olduğu kadar geleceğinin de parlak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok fazla seçeneğin olması, Türkiye'ye yatırım yapma isteğimizi artırıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'den bir heyet, Danfoss’un Sönderborg kentindeki genel merkezinde, şirketin çözümleri hakkında bilgi aldı.

Kökleri babası Mads Clausen tarafından 1933 yılında atılan ve Clausen ailesinin sahip olduğu Danfoss’un Yönetim Kurulu Başkanı Jörgen Mads Clausen, heyete bilgi verdi.

Enerji alanı başta olmak üzere sunduğu çözümlerle 2017 yılında 43,3 milyar kron (37 milyar lira) ciro ve 3,3 milyar kron (2,8 milyar lira) net kar elde eden Danfoss’un 70 yaşındaki başkanı Clausen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye’deki yatırımlarımızı güçlendirdik. Çünkü Türkiye pazarı, ilgi çekici olduğu kadar geleceği de parlak." dedi.