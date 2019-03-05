"Türkiye'nin Geleceği ve Geleceğin Türkiye'si" konferansı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birlik, beraberlik içinde olmalı ve bizim gibi olan ülkelere önderlik etmeliyiz." dedi.

Karamollaoğlu, Bilkent Üniversitesi Politik Düşünce Kulübünce üniversitede düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği ve Geleceğin Türkiye'si" konferansında yaptığı konuşmada, üniversitenin kurucusu İhsan Doğramacı'nın birçok hayırlı hizmetler yaptığını belirterek, Doğramacı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Bugün dünyanın küçülüp, ülkeler arasındaki münasebetlerin daha çok arttığına işaret eden Karamollaoğlu, iklim ve siyasi değişimlerin yanı sıra sosyal yapının yozlaştığını, ekonomik çıkar tartışmalarının yaşandığını söyledi.

Kitlesel ve küresel göçlerin yaşandığına vurgu yapan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Afrika, Güney Amerika ve Asya'da fakir ve sömürülen halk ister istemez, 'Beni sömürdünüz, siz zenginleştiniz. Ben de şimdi o zenginlikten pay almak istiyorum. Kendi memleketimde yaşamıyorum' diyor ve yola çıkıyor. Maalesef buna da kimse razı olma noktasında değil. Suriye'deki göçmenlere kapısını en açık tutan ülke Türkiye'dir. Burada da doğru bir karar verilmiştir."