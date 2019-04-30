"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir." dedi. Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak belirledikleri ilk hedefin yükseköğretimde kaliteyi yükseltmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü kurgusu üzerinde ilerlediklerini dile getiren Saraç, bu doğrultuda YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı projesini başlattıklarını kaydetti. Bu projenin sadece bir doktora burs programı olmadığına işaret eden Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, aslında Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir." diye konuştu. Sistemin içerisinde yüksek mühendislikle ilgili bölümden temel bilimlere, sağlıktan güzel sanatlara ve sosyal bilimlere kadar 100 öncelikli alanda 3 bin 700 kişinin doktora eğitimi aldığını anlatan Saraç, bu rakamın önemli olduğunu ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı! Karapınar'da sayısı 332'ye çıkan obruklar evleri yutabilir Malkoç: "Halkımızın hak arama konusundaki çekincelerini gidereceğiz"

"Aslında Türk yükseköğretim sistemini dönüştürücü bir rakama doğru gitmekteyiz." diyen Saraç, kendilerinin de öğrencilerin de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Program kapsamında iki ayrı doktora programı olduğunu aktaran Saraç, üniversitelerin de bu programı benimsediklerini bildirdi. - "Geleceğin bilim ve üniversite hayatını mezunlar belirleyecek" "Yeni YÖK" olarak sayısal yani yatay büyümenin yanında nitelik, keyfiyet ve kalite açısından dikey büyümeyi amaçladıklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti: "4,5 yıl önce bu süreci başlattık, şimdi semeresini almaya başlıyoruz. Mesela, bu yıl sonundan itibaren 100/2000 projesinden doktora programını bitirenler artık sisteme dahil olacaklar ve üniversitelerimizde, özel sektörde yer alabilecekler. Dolayısıyla nitelikli bilim insanı yetiştirme amacına da ulaşmış olacağız. Şunu gururla ve mutlulukla ifade etmek isterim ki geleceğin bilim ve üniversite hayatını 100/2000 projesinden mezun olanların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Geleceğin inşasına, ülkemizin istikbalinin daha bilim ve akıl temelinde kurgulanmasına ve bu istikametteki yürüyüşüne destek vermeyi hedefliyoruz."