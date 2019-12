Türkiye’nin gelecekte eğitimdeki yeri değerlendirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’nin 5-6 katı öğrenciye yatırım yapan ülkelerle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Türkiye belirli konulardaki yatırımlarını arttırabilirse yüksek seviyelerdeki başarıların da önünü açacağız. Biz bu tür çalışmalar yapacaksak bunun alt yapılarını da kurmalıyız” dedi. Ankara Eğitim Platformu ev sahipliğinde MEB Şura Salonu’nda ‘21’inci Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri’ adlı konferans düzenlendi. ‘Bugün geleceğe hazırız’ sloganıyla düzenlenen konferansa Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanı sıra PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ve yaklaşık bin 300 öğretmen katıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim sistemine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Aslında eğitimle ilgilenenlerin, uğraşanların, derdi eğitim ve çocuk olanların hangi alanlar üzerinde çalışmalar yapmaları gerektiğine dair önemli bir program. 21’inci yüzyıl becerisi dediğimiz beceriler çok kadim beceriler. Biz da Vinci’nin tasarladığı kaldıraçlarda bunu görüyoruz. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanını yazarken adalet kavramını nasıl eleştirel bir şekilde ele aldığının farkındayız. Eğitim sistemimizin ihtiyaçlarını bu yüzden ele alıyoruz. Türkiye’nin birikimiyle beraber bir paradigma değişikliği olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin eğitim sistemine kuruluşundan beri tuğla koyan herkese teşekkür ederiz. Öğrenciyi, çocuğu sadece belirli sınavlarda belirli şıkları işaretleyen bir bireye dönüştürmek çocuğun gelişimini engelliyor. Bizim beklentimiz çocuklarımızın tam çocuk olması. Tam çocuk olmak, duygusuyla, eylemiyle her şekilde gelişmesi. Tüm çabalarımızı bir baz oluşturmak, mekanik oluşturmak üzerine yoğunlaşıyoruz. Sistemin uluslararası sistemle uyum içinde çalışmasını çok çok önemsiyoruz ve fırsat adaletini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin önceliği eğitimde verimliliği arttırmak" Tasarım beceri atölyelerinin Türkiye’nin yarınlara yatırımı olduğunu söyleyen Selçuk, “Tasarım beceri atölyeleri, uluslararası çalışmaları dikkate alarak, Türkiye’nin ihtiyaçları üzerinde durduğumuz bir konu. Çocuğumuzun geleceğini oluşturmak için bir beceri havuzu olduğunun farkındayız. Her atölyenin standartlarını ortaya koyduk. Ama elbette Ar-Ge çalışmaları önemli fakat koşulların yerel imkanlar doğrultusunda ele alınmasının önemi var. Bunu yapmamızın bir başka gerekçesi şu; insan beyni teori ve pratiği çok fazla ayrıştırıyor. Bu teori ve pratiğin çok fazla ayrılması doğaya da aykırı. Bilginin sadece çocuklara aktarıldığı süreci değil, çocuğun deneyimleyerek, arkadaşıyla paylaşarak ortaya koyduğu bir kütüphane gibi görülebilir. Türkiye’de 180 iş günü okul var. 200 ve üzeri iş günü eğitim öğretim yapan okullarda eğitim daha ferah. Ama Türkiye’nin önceliği bu iş günü sayısını arttırmak değil, verimliliği arttırmak. Atölyeleri uzun vadede yatırım olarak görüyoruz. Atölye çalışmalarıyla çocukların şahsiyetinin oluşturulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

"PISA, ülkeler arası eğitim olimpiyatı değil"

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrencilerin yarısına yakınının hayatlarından memnun olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, “Çocuklarımızı sosyal ve duygusal olarak deneyimler kazanmalarına fırsat vermeliyiz. İlla üniversite sınavlarındaki başarılar gerekmiyor bunu yapmamız için. Mevcut yapıda bu eksiklikleri gidermekle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimizin becerileri de buna elverişli. Her sistemin bir mekanik alt yapısı olur. Mekanik alt yapı tamamlanmazsa o sistem kültür üretmez. Türkiye’nin birikimi fazlasıyla yeterli, biz bunu öğretmenlerimizle yaparız. Önemli olan destek olmak” şeklinde konuştu.

Tasarım beceri atölyelerinin ilerleyişine şahit olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, “Bu ay içinde 5 binden fazla okulda atölyemiz hayata geçirildi. Disiplinler arası bakış açısının öğretmenler arası konuşmalarda kullanılmasından da mutlu oluyoruz. PISA, her ülkenin kendi ödevini yapması için yetkin bir araç. Türkiye 2015’te düşüş olsa da çeşitli sebeplerden ötürü yükselişini sağlıyor. Bu meseleye biz mevcut ihtiyaçları dikkate alarak da bakıyoruz ama PISA’nın amacı Türkiye’de yanlış anlaşılıyor. PISA ülkeler arası eğitim olimpiyatı değil. PISA, eğitim politikalarımızın röntgeninin çekilmesi. Bu röntgen sonucu akılcı kararlar almamız gerekiyor. PISA’ya böyle bakmak lazım. Her bir datanın nerede nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini konuşuyoruz, neler yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Türkiye’nin giderek iyileşen sonuçların daha ileriye gideceğini düşünüyorum. İyi şeyler olduğunda bazıları üzülüyorlar. Ne yazık ki 2021 yılında onları daha çok üzeceğiz” değerlendirmesini yaptı.