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Türkiye'nin genç ormancıları Rusya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin genç ormancıları Rusya'da

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansının düzenlediği 15. Uluslararası Genç Ormancılar Yarışması, Türk yarışmacıların da katılımıyla Moskova'da başladı.

Türkiye koordinasyonunu Öz Orman-İş Sendikasının yaptığı yarışmada Türkiye dahil dünya genelinden 120 katılımcı yer alıyor.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yarışmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede, doğa bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen yarışmaya katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Amacımız burada bir ödülle Türkiye'ye dönmek. Öğrencilerimizin emeklerini inşallah alarak ülkemize dönmeyi arzuluyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Küçük ise ormanların küresel anlamda tüm milletlerin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Hem bu doğal kaynağın mevcut haliyle korunması, hem de sürdürülebilir şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor." diye konuştu.

Orman yangınlarının önüne geçilmesi ve yaban hayatı konularında iki önemli proje hazırladıklarına işaret eden Küçük, "İki projemiz için de son derece üst seviyede hazırlandık ve buraya derece almaya geldik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk defa katıldığı yarışma 20 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
çevre orman Rusya

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