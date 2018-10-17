Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası Kırgızistan'da anlatıldı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Dünyada son dönemde girişimci ve insani dış politikasıyla ön plana çıkan Türkiye, yılda 8 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunan bir ülke haline geldi." dedi.

Fırat, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce düzenlenen programda öğrencilere "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konulu seminer verdi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan sorunlara işaret eden Fırat, "Türkiye artık kendi coğrafyasında olup bitenlere seyirci kalmayan girişimci bir dış politikayla o coğrafyaya adım atıyor. O coğrafyada eğer insani veya kalkınma konusunda bir sorun varsa yardımcı olmak için adımlar atıyor. Dünyada son dönemde girişimci ve insani dış politikasıyla ön plana çıkan Türkiye, yılda 8 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunan bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Fırat, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinin önemine değinerek, "Kırgızistan ile stratejik ilişkiler ağımızı geliştirmek istiyoruz. Kırgızistan'ın eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yatırım yapıyoruz. Kırgızistan ile ilişkimiz kalkınma yardımları ve stratejik ortaklık çerçevesinde yürüyor. Kırgızistan bizim ata yurdumuz. Amacımız burada sizlerle birlikte kalıcı olmak. Biz sizleri kardeş ve dost olarak görüyoruz. Biz aynı etnik ve kültürel yapıdan geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fırat, enerji hatlarının merkezi ve transit ülkesi olarak öne çıkan Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın enerji güvenliğinde hayati rol oynadığını kaydetti.

