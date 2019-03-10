"Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Çok köklü bir tarihimiz var, çok güçlü bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruh kökleri, o medeniyetin temel direkleri işte bu girişimci ve insani dış politikamızın da bugün ruhunu oluşturan, özünü oluşturan değerleri temsil ediyor." dedi.

Kıran, İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesince, şubenin konferans salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konulu konferansa katıldı. Etkinlikte konuşan Kıran, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın girişimci ve insani dış politika olduğunu belirterek girişimci dış politikada dünyadaki gelişmelere Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını ve insani dış politikada ise karşılık beklemeksizin mazlumlara sahip çıkıldığını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zorlu bir coğrafya olduğunu anlatan Kıran, şöyle devam etti:

"Etrafımıza baktığımızda, doğumuza bakıyoruz ayrı krizler, güneyimize bakıyoruz bambaşka çok derinlikli krizler, çözümü çok zorlaştırılmış problemler. Batımıza bakıyoruz farklı sorunlarla karşı karşıyayız. Kuzeyimize bakıyoruz keza Karadeniz'de Kafkasya’da yaşanan çözümü dondurulmuş, adeta kangren haline gelmiş, kısır döngü haline gelmiş meseleler ve bütün bu meselelerin ortasında yaklaşık 800 bin kilometrelik alanda o gönül coğrafyası ve köklü medeniyetimizin üzerinde yükselen değerimizle var olmaya, dik durmaya ve öncelikle kendi ülkemizi, kendi çıkarlarımızı korurken aynı zamanda da çok geniş bir coğrafyaya umut vermeye, çok geniş bir coğrafyanın umudu olmaya ve bizden beklentileri de karşılamaya çalışıyoruz. Çok köklü bir tarihimiz var, çok güçlü bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruh kökleri, o medeniyetin temel direkleri işte bu girişimci ve insani dış politikamızın da bugün ruhunu oluşturan, özünü oluşturan değerleri temsil ediyor."