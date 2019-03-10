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"Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 00:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Çok köklü bir tarihimiz var, çok güçlü bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruh kökleri, o medeniyetin temel direkleri işte bu girişimci ve insani dış politikamızın da bugün ruhunu oluşturan, özünü oluşturan değerleri temsil ediyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Çok köklü bir tarihimiz var, çok güçlü bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruh kökleri, o medeniyetin temel direkleri işte bu girişimci ve insani dış politikamızın da bugün ruhunu oluşturan, özünü oluşturan değerleri temsil ediyor." dedi.

Kıran, İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesince, şubenin konferans salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konulu konferansa katıldı. Etkinlikte konuşan Kıran, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın girişimci ve insani dış politika olduğunu belirterek girişimci dış politikada dünyadaki gelişmelere Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını ve insani dış politikada ise karşılık beklemeksizin mazlumlara sahip çıkıldığını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zorlu bir coğrafya olduğunu anlatan Kıran, şöyle devam etti:

"Etrafımıza baktığımızda, doğumuza bakıyoruz ayrı krizler, güneyimize bakıyoruz bambaşka çok derinlikli krizler, çözümü çok zorlaştırılmış problemler. Batımıza bakıyoruz farklı sorunlarla karşı karşıyayız. Kuzeyimize bakıyoruz keza Karadeniz'de Kafkasya’da yaşanan çözümü dondurulmuş, adeta kangren haline gelmiş, kısır döngü haline gelmiş meseleler ve bütün bu meselelerin ortasında yaklaşık 800 bin kilometrelik alanda o gönül coğrafyası ve köklü medeniyetimizin üzerinde yükselen değerimizle var olmaya, dik durmaya ve öncelikle kendi ülkemizi, kendi çıkarlarımızı korurken aynı zamanda da çok geniş bir coğrafyaya umut vermeye, çok geniş bir coğrafyanın umudu olmaya ve bizden beklentileri de karşılamaya çalışıyoruz. Çok köklü bir tarihimiz var, çok güçlü bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruh kökleri, o medeniyetin temel direkleri işte bu girişimci ve insani dış politikamızın da bugün ruhunu oluşturan, özünü oluşturan değerleri temsil ediyor."

Suriye'deki gelişmelere de değinen Kıran, şunları söyledi:

"Bir yandan Suriye'deki kriz. Bakın 8'inci yılına girdi. 8 yıldan bu yana hemen yanı başımızda 900 kilometrelik sınırı paylaştığımız bir ülkede iç savaş yaşanıyor. O ülkeden ülkemize 3,6 milyon Suriyeli gelmiş. O insanların çocukları dünyaya gelmiş. 300 bin çocuk geldi bu 8 yılda. Sadece ülkemizde 300 bin Suriyeli çocuk doğdu ve bunların tabii ki sosyoekonomik hayata entegrasyonunu sağlamanız lazım. Bunların barınmasını sağlamanız lazım. Bunların eğitimini sağlamanız lazım. Bunların istihdamını sağlamanız lazım ve bunların hepsini yapmışız. Bu zamana kadar toplam 37 milyar dolar harcamışız."

- "Liderlik bu haksız ve adaletsiz sisteme meydan okuyabilmektir"

Kıran, Türkiye üzerinde oluşturulan krizlere rağmen girişimci ve insani dış politikadan taviz verilmediğini vurgulayarak "Etrafımızda bunca soruna rağmen ve bunlarla birlikte son dönemde ülkemize uygulanan adeta ekonomik darbe girişimlerine rağmen hiçbir şekilde planlarınızdan, programlarınızdan ve bu krizlere karşı direncimizden taviz vermemişsiniz." diye konuştu.

"Gönül coğrafyası ne demek?" sorusunu yönelten Kıran, şunları kaydetti:

"Bunu ancak Türkiye bilir, Türk halkı bilir ve Türkiye'ye inananlar ve Türkiye’ye güvenenler bilir. O yüzden bunca krize, bunca soruna rağmen, aynı anda boğuşmaya rağmen Türkiye bugün daha güçlü bir şekilde ayakta duruyorsa bunun belli başlı sebepleri vardır. Bu sebeplerin en başında da bizim bu güçlü medeniyetimiz gelir. Uluslararası literatürde olmayan, dünyanın anlamlandıramadığı kavramların bizim tarafımızdan içselleştirilmesi gelir ve bunlarla birlikte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği gelir. Liderlik bu haksız ve adaletsiz sisteme meydan okuyabilmektir."

Kıran, iyi bir üniversitede okumanın ve dil becerisini geliştirmenin önemli olduğunu kaydederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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