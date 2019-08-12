Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Karaman'daki İncesu, Asarini ve Yeni Dünya Mağaraları, Eskişehir'de Beyyayla Düdeni ile Kara Mağara, tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri, güzellikleri pek fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Bakanlık, bu doğal mağaralarda araştırma yaparak mağaraların jeolojik, ekolojik özelliklerini tespit ediyor.

Eko turizm potansiyeli artan Türkiye'de Tokat'taki Ballıca, Gümüşhane'deki Karaca ve Kırklareli'deki Dupnisa mağaraları, sahip oldukları jeolojik özellikleri bakımından dünyada nadir görünen mağaralar arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için çalışmalar yürütülüyor.

Mağaraların araştırılmasına yönelik, bölgelerde yürütülen farklı projeler bulunuyor. Geçen yıl Konya, Karaman, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de yer alan 14 mağarada mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırıldı.