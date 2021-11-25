HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye'nin gönderdiği ders kitapları Suriye'de yakıldı

Türkiye'nin gönderdiği ders kitapları Suriye'de yakıldı

25.11.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp Suriye'de dağıtılan ders kitapları, içerdiği çizimlerde dine hakaret edildiği gerekçesiyle bölge halkınca yakıldı.

Türkiye'nin gönderdiği ders kitapları Suriye'de yakıldı

AFP haber ajansı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak Suriye'deki çocuklar için hazırlanan ve Ankara'nın kontrolündeki bölgelerdeki okullara dağıtılan ders kitaplarının, içerdiği çizimlerde dine hakaret edildiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından ateşe verildiğini bildirdi.

AFP'nin haberine göre, Türkiye sınırı yakınlarındaki Cerablus'ta yaşayanlar, söz konusu ders kitabının ele geçirdikleri tüm kopyalarını yaktıklarını söyledi.

Mustafa Abdulhak isimli bir Cerabluslu, "Sabah bu kitapları bulunca şaşırdık. İçlerinde Peygamber'in görsel tasviri vardı... Hepsini yaktık" diye konuştu.

AFP, kitaptaki görsellerden birinde, sakallı ve pembe kazaklı bir adamın, okul otobüsünden inen kızını karşılarken görüldüğünü belirtti. Ajans, bu sayfanın başlığında "Peygamber, kızı Fatıma'yı alıyor" yazılı olduğunu ancak bu başlığın görsele atıfta bulunup bulunmadığının net olmadığını bildirdi.

Protesto gösterisi uyarısı

AFP, Ankara'nın El Bab dâhil, kontrol ettiği diğer bölgelerde yaşayan Suriyelilerin de bu ders kitapları toplatılmadığı takdirde Cuma günü protesto gösterileri düzenleyecekleri uyarısında bulunduklarını aktardı.

El Bab kentindeki en üst düzey eğitim yetkilisi olan Cuma Kazkaz, AFP'ye yaptığı açıklamada, okul kitaplarının çevredeki Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi Türk illerinden geldiğini söyledi. Ders kitaplarına yönelik tepkilerle ilgili yorumda bulunan Suriyeli yetkili, "Müfredatın değiştirilmesi için Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülüyor" dedi. Yetkili, "Şu an verilecek kararı bekliyoruz" diye ekledi.

AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Parlamento seçimlerinde 2 bin 241 adayParlamento seçimlerinde 2 bin 241 aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

Akın akın! Günlük 800 kişi geliyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.