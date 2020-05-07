‘‘Türkiye’nin Gönderdiği Malzemelerde Sorun Yok’’

İngiliz Daily Telegraph gazetesi Türkiye’den gelen 84 tonluk sağlık malzemesinin Heathrow Havalimanı’ndaki depoda geri gönderilmek üzere bekletildiğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise iddiayla ilgili “Resmi anlamda bize intikal etmiş hiçbir bilgi yok. Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği malzemelerde hiçbir sorun yok” dedi. Bakan Yardımcısı Kıran, Biz10TV canlı yayınında, İngiltere kaynaklı bu iddiayı basından takip ettiklerini ve nereden kaynaklandığını anlayamadıklarını açıkladı. Resmi anlamda Türk Dışişleri’ne intikal etmiş hiçbir bilgi olmadığını kaydeden Kıran, yıllara dayalı müttefiklik kapsamında İngiltere’ye bu salgın sürecinde ciddi ölçüde yardım yapıldığını söyledi. Kıran, askeri uçakla yardım malzemeleri gönderildiğini ve farklı şekilde de hibe malzemeler gönderildiğini belirtti. Ayrıca İngiltere’nin satın aldığı malzemeler olduğunu da ifade eden Kıran, “Şunu herkes bilmeli ki Türkiye’nin ihraç ettiği, sattığı veya hibe ettiği hiçbir tıbbi malzemelerde sorun yok. Hepsi uluslararası standartlara uygundur. İngiliz yetkililer de bunu en kısa sürede düzeltecektir; düzelteceklerini umuyoruz. Zira Türkiye ve İngiltere’nin bu ittifakını, bu dayanışmasını kimsenin gölgelemeye hakkı olamaz. Biz İngiliz makamlarınca bunun düzeltileceğine inanıyoruz’’ dedi.

Kıran, ‘‘İngiliz yetkililer; dostlarımız, bizim ve Sağlık Bakanlığımızın bilgisi dışında bir firmayla 400 bin önlük için anlaşma yapmışlardı. Sorun buradan kaynaklanmış olabilir. O siparişin tamamını da bu firmadan almadıklarını anlıyoruz” diye konuştu. ‘‘Malzemeler standartları karşılamıyor’’ İngiliz Daily Telegraph gazetesi haberinde, müfettişlerin malzemelerle ilgili yaptığı denetlemede 22 Nisan’daki teslimat için ‘‘başarısız bir alışveriş’ değerlendirmesinin kayıtlara geçtiğini belirtmişti. Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis de Sky News Televizyonu’na yaptığı açıklamada ekipmanın standartlara uymadığı haberlerini doğruladı. Bakan, “Ekipmanın doğru standartlarda olduğunu sanıyorduk, ancak uzmanların yaptıkları testler sonucu öyle olmadığı anlaşıldı” diye konuştu. Hükümetin ve Muhafazakar Parti’nin önde gelen isimlerinden olan Lewis, “Talep ettiğimiz tüm kişisel koruma malzemelerinin belirli bir standartta olması gerekiyor” dedi, ancak malların Türkiye’den çıkmadan kontrol edilip edilmediği üzerine bir yorum yapmadı. Bakan, “Bu örnekteki bazı ürünlerin, yeterince iyi olmadığını gördük” ifadesini kullandı.

İncelemeyi yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler müfettişlerinin kaynak gösterildiği haberde, gelen 300 bin önlüğün yeterli kalitede malzemeyle yapılmamış olduğu ve önlük boyu ile kolları belirlenen standartlardan kısa kaldığı belirtildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) satın alma ekiplerini temsil eden Sağlık Malzemesi Tedarikçiler Derneği Başkanı Mark Roscrow da vatandaşların vergilerini harcayan resmi görevlilerin, nasıl olup da doğru ön araştırmayı yapmadığını sorguladı. Roscrow, “Neden, her zaman olduğu gibi bu malzemenin örneklerini isteyip bize uygun olup olmadığına bakmadıkları belli değil” ifadelerini kullandı. ‘‘Kişisel koruyucu malzeme en büyük sıkıntı’’ İngiliz basınında Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın, konuyla ilgili ortaya çıkan endişelere vermiş olduğu yanıt da hatırlatıldı. Hancock günlük bilgilendirme toplantılarından birinde, sadece İngiltere’nin değil birçok ülkenin kişisel koruyucu malzeme bulma konusunda sıkıntı çektiğini belirtmiş, “Tüm teslimatın, güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor, eğer bizim standartlarımızı karşılamıyorsa ön saflarda çalışanlara verilmiyor” demişti.

Malzeme sevkiyatını ilk kez 18 Nisan’daki bilgilendirme toplantısında Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick haber vermiş, teslimat beklenen günde yapılmayınca haberlerde özellikle İngiliz sağlık çalışanlarının hayal kırıklığı ifadelerine yer verilmişti. Malzemelerin yardım olarak mı Türkiye’den gönderildiği yoksa İngiltere tarafından satın mı alındığıysa netlik kazanmadı. İngiliz basını ayrıca 84 tonluk malzemenin üç askeri uçakla bugün teslim alındığı Selegna adlı Türk tedarikçinin sadece 4 aylık ticari geçmişi olduğu yazdı. Koruyucu önlükleri satan Selegna firması yetkililerinden Mehmet Düzen’in, kendilerine herhangi bir şikayetin ulaşmadığını söylediği bildirildi. Maske, önlük, eldiven gibi Corona virüsüyle ön saflarda savaşan sağlık personeline verilmesi gereken kişisel koruyucu malzemeler konusundaki sıkıntılar, İngiltere gündemindeki yerini koruyor. Büyükelçi teşekkür videosu yayınlamıştı Türkiye’nin Mart başında 10 gün içinde iki uçak dolusu sağlık malzemesi göndermesi, İngiltere’de memnuniyetle karşılanmış, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott ve İstanbul’daki Başkonsolosu Judith Slater, Twitter hesaplarından Türk halkı için Türkçe teşekkür videosu yayınlamışlardı.