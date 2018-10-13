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Türkiye’nin gönüllü sağlık elçileri 3 kıtada binlerce hastayı tedavi etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2006 yılından bu yana 16 ülkede 41 Sağlık Haftası düzenlendiği; düzenlenen programlarda 3 bin 632 ameliyat yapıldığı duyuruldu.

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2006 yılından bu yana 16 ülkede 41 Sağlık Haftası düzenlendiği; düzenlenen programlarda 3 bin 632 ameliyat yapıldığı duyuruldu. Bakanlık bu 16 ülkenin Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya olduğunu belirtti.

Açıklamada programlar kapsamında genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verildiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ŞİFA ELİ 3 KITAYA UZANDI

Yapılan açıklamada 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet yapıldığı; ayrıca 3 bin 828 yerel sağlık personeline teorik ve pratik eğitimler verdiği vurgulandı. Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatları da yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ YURTDIŞINDA TANITILDI

Açıklamada, sağlık haftaları etkinliği kapsamında Türkiye’nin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitesinin yurtdışına tanıtma imkânı bulunduğu; Türk doktorların bölge halkı ve sağlık çalışanlarıyla güçlü bağlar kurmasının sağlandığı belirtildi.

42'İNCİ SAĞLIK HAFTASI KASIMDA GERÇEKLEŞECEK

Sağlık haftalarının 42’ncisi 1-11 Kasım tarihleri arasında Özbekistan’a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek. Nukus şehrindeki programda plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar gerçekleştirilecek.

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Türkiye’nin gönüllü sağlık elçileri 3 kıtada binlerce hastayı tedavi ettiTürkiye’nin gönüllü sağlık elçileri 3 kıtada binlerce hastayı tedavi etti
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