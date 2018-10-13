Türkiye’nin gönüllü sağlık elçileri 3 kıtada binlerce hastayı tedavi etti

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2006 yılından bu yana 16 ülkede 41 Sağlık Haftası düzenlendiği; düzenlenen programlarda 3 bin 632 ameliyat yapıldığı duyuruldu. Bakanlık bu 16 ülkenin Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya olduğunu belirtti.

Açıklamada programlar kapsamında genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verildiği belirtildi.

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Yapılan açıklamada 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet yapıldığı; ayrıca 3 bin 828 yerel sağlık personeline teorik ve pratik eğitimler verdiği vurgulandı. Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatları da yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildiği belirtildi.