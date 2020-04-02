Türkiye'nin gönüllüleri koronavirüse karşı

Kimi evinde aileleri ile birlikte maske üretiyor, kimi siperlik, kimi yaşlı komşusu için alışveriş. Koronavirüs salgınına karşı harekete geçen gönüllüler, hem sağlık kuruluşlarına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor.

O gönüllülerden biri Ankara Ayrancı’da yaşayan Simin Say. O ve arkadaşları bir araya geldikleri küçük atölyede şimdiye kadar yaklaşık 750 siperlik üreterek, sadece maliyet fiyatına eczane ve hastanelere gönderen gönüllerden sadece bir kısmı.

Mesleği resim restoratörlüğü olan Say ile arkadaşları Ekim Yavuz, Ayça Orno ve Selin Engin yaklaşık 10 gündür haftanın altı günü buluşarak siperlik üretiyor. Siperlik yapmanın çıkış hikayesini Say şöyle anlatıyor:

"Salgın ortaya çıkmadan önce de Ayrancı Ahalisi grubu üyeleri olarak zaten küçük yardımlaşmalar için bir araya geliyorduk. Salgınla beraber doktor arkadaşlarımıza sorduk ‘biz ne yapabiliriz’ diye, onlar da bu fikri verdi.”

İnternette nasıl siperlik yapıldığını öğreten videolar izleyerek yola çıkan grup başka arkadaşlarının da alışveriş desteğiyle şimdiye kadar sağlık çalışanları başta olmak üzere eczacılar, mahalledeki esnaf, hastaneye gitmek zorunda kalan yaşlılar ve hastalar gibi çeşitli kesimlere siperlik ulaştırmış.