Türkiye’nin Gözü ABD Seçimlerinde

ABD’deki başkanlık seçimleri, iki ülke arasında pek çok konu başlığında gerilimin yaşandığı bir dönemde dikkatle izleniyor. Türkiye’de bazıları Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iyi bir ilişkiye sahip olduğunu düşünürken, bazıları da Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın, seçimi kazanırsa, daha etkili ve pragmatik bir yaklaşım sergileyeceği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada ABD ile gerilimi daha da artıracak ifadeler kullanarak Washington’a Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda meydan okudu.

Erdoğan Malatya’da partisinin Olağan İl Kongresi’nde Pazar günü yaptığı konuşmada, "Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor. Diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kim var biliyoruz, Erdoğan var Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullanmıştı.

S-400 ilişkilerin pürüzlü noktalarından

Yine, Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini test ettiğini doğrulamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’yi güçlü bir şekilde kınamış ve “S-400’ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde bir engel olmayı sürdürüyor” demişti.