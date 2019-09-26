BERLİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanması için Almanya'dan katkı beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa ve AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir." dedi.

Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve AK Parti Berlin Teşkilatı Başkanı Meryem Göka ile geldiği Berlin'de Türk gazetecilerle buluştu.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, hükümetler arası ilişkilerin yanında partiler arası, sanatsal, kültürel ve bilimsel görüşmelerin önemine dikkati çekerek, "Bu seferki temaslarımızda daha önceki ziyaretlerimize oranla ilişkiler düzeyinde daha iyi bir hava olduğunu gözlemledim. Bundan da memnuniyet duyduk." dedi.

Yılmaz, gelecek yıl Almanya'nın AB Dönem Başkanı olacağını hatırlatarak, "Bu konuda Türkiye AB ilişkilerinin yeniden canlanması için Almanya'dan katkı bekliyoruz. Özellikle Gümrük Birliği'nin revize edilmesi, katılım öncesi fonların kullanımı konusunda katkı sağlayabilir. Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa ve AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir." diye konuştu.