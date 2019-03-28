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"Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraklar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraklar var. Bu mihrakların Türkiye'de uzantıları var. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunun sizler çok iyi farkındasınız. Bunlara en iyi cevabı, milli birlik ve bekadan yana 31 Mart'ta oyunuzu AK Parti'li adaylara kullanmak suretiyle vereceğinize inanıyoruz" - "Sadece elektrik üretim, iletim ve dağıtımında son 15 yılda kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın söylüyorum, 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraklar var. Bu mihrakların Türkiye'de uzantıları var. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunun sizler çok iyi farkındasınız. Bunlara en iyi cevabı, milli birlik ve bekadan yana 31 Mart'ta oyunuzu AK Parti'li adaylara kullanmak suretiyle vereceğinize inanıyoruz." dedi.

Pazaryeri Belediyesi önünde halka hitap eden Dönmez, Bakanlık olarak kimsenin karanlıkta, soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Hakk'ın rızasına giden yolun halkın rızasından geçtiğine inanan bir siyasi ekolden geldiklerini ifade eden Dönmez, "Sadece ben değil AK Parti'ye gönül vermiş bütün arkadaşlarımız, tüm belediye başkanlarımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın temel çizgisi bu." diye konuştu.

Bakan Dönmez, 15 yıl önce AK Parti'nin iktidara geldiği tarihlerde bazı bilgileri ve hafızayı gözden geçirmenin faydalı olacağını belirterek, "O zaman ülkenin IMF'ye 13 milyar dolar borcu vardı. Temel altyapı sorunlarını çözememiş bir ülke vardı. Enflasyon yüzde 60'lardaydı. Kur her gece artıyordu. Demokratik birçok hakkı vatandaşlar kullanamıyordu. Hatırlarsanız üniversitelerde başörtüsü yüzünden birçok yavrumuz, evladımız okulunu bırakmak zorunda kaldı. Birçok kamu kurumu, başörtüsü yüzünden birçok vatandaşımızı işten attı. Şimdi bunların hepsi tarih oldu. Unuttuk ama hatırlatmakta fayda var." ifadesini kullandı.

Sağlık tesislerinde birçok kişinin günlerce sıra beklediğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Özellikle taşrada uzman hekimlerimiz yoktu. Tek tük hekim vardı. Önüne gelen de zaten sizi büyük hastanelere sevk ediyordu. Oralarda günlerinizi, haftalarınızı harcıyordunuz. Doktor ilaç yazıyor, ilaç bulmak için günlerce bekliyordunuz. Hele bir de tahlil tetkik falan film ve bazı görüntüleme istemişse aylarca bekliyordunuz. Şimdi bunların hepsi tarih oldu hamdolsun. Enerji Bakanlığı olarak da o tarihlerde ürettiğimiz elektrik, tükettiğimizi, talebimizi karşılamaktan uzaktı. Kesinti, kısıntı uyguluyorduk. Şimdi hamdolsun onları aştık. Sadece elektrik üretim, iletim ve dağıtımında son 15 yılda kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın söylüyorum, 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Onlar Türkiye'deki istikrara ve hukuk güvenliğine inanarak yatırım yaptılar. Doğal gaz o tarihlerde sadece 5 büyükşehirde ve o 5 büyükşehirin bazı ilçelerinde varken bugün içinde Bilecik'in Pazaryeri'nin de olduğu 81 il, 510 ilçe merkezine doğal gazı kavuşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Batıda ne varsa doğuya da Anadolu'nun en ücra köşelerine de o hizmeti götüreceksiniz.' dedi. Biz de gece gündüz durmaksızın bu hizmetleri bu altyapıları size kavuşturduk."

Bakan Dönmez, otoyol kalitesinde duble yolların inşa edildiğini anlatarak, "Hızlı demir yolu hayaldi, gerçek oldu. Birçok ilimizde hava meydanı yoktu şimdi bugün artık hava yolu halkın yolu haline geldi. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraklar var. Bu mihrakların Türkiye'de uzantıları var. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunun sizler çok iyi farkındasınız. Bunlara en iyi cevabı, milli birlik ve bekadan yana 31 Mart'ta oyunuzu AK Parti'li adaylara kullanmak suretiyle vereceğinize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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31 Mart Bilecik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez pazaryeri yerel seçim

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