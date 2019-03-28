BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraklar var. Bu mihrakların Türkiye'de uzantıları var. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunun sizler çok iyi farkındasınız. Bunlara en iyi cevabı, milli birlik ve bekadan yana 31 Mart'ta oyunuzu AK Parti'li adaylara kullanmak suretiyle vereceğinize inanıyoruz." dedi.

Pazaryeri Belediyesi önünde halka hitap eden Dönmez, Bakanlık olarak kimsenin karanlıkta, soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Hakk'ın rızasına giden yolun halkın rızasından geçtiğine inanan bir siyasi ekolden geldiklerini ifade eden Dönmez, "Sadece ben değil AK Parti'ye gönül vermiş bütün arkadaşlarımız, tüm belediye başkanlarımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın temel çizgisi bu." diye konuştu.

Bakan Dönmez, 15 yıl önce AK Parti'nin iktidara geldiği tarihlerde bazı bilgileri ve hafızayı gözden geçirmenin faydalı olacağını belirterek, "O zaman ülkenin IMF'ye 13 milyar dolar borcu vardı. Temel altyapı sorunlarını çözememiş bir ülke vardı. Enflasyon yüzde 60'lardaydı. Kur her gece artıyordu. Demokratik birçok hakkı vatandaşlar kullanamıyordu. Hatırlarsanız üniversitelerde başörtüsü yüzünden birçok yavrumuz, evladımız okulunu bırakmak zorunda kaldı. Birçok kamu kurumu, başörtüsü yüzünden birçok vatandaşımızı işten attı. Şimdi bunların hepsi tarih oldu. Unuttuk ama hatırlatmakta fayda var." ifadesini kullandı.