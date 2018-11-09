Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin güçlü bir devlet olması lazım. Sadece 81 il için değil bu bölge için güçlü bir ülke olacağız ki bütün mazlumlara elimiz uzansın, yardım edelim." dedi. Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Valilik ve Polisevi ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Abbas Aydın ve yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Kurum, toplantı salonunda partililere seslendi. Türkiye'nin her ilini ziyaret ettiklerini ve çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Kurum, "Bu ziyaretler içerisinde sahalarımızı geziyoruz, projelerimize bakıyoruz, vatandaşımızın problemlerini çözme noktasında toplantılar yapıyoruz." dedi. Türkiye'nin sadece 81 ilden ibaret olmadığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "O yüzden Türkiye'nin güçlü bir devlet olması lazım. Sadece 81 il için değil bu bölge için güçlü bir ülke olacağız ki bütün mazlumlara elimiz uzansın, yardım edelim. Dünyada gelirine baktığımızda en çok yardım yapan ülke konumundayız. İnşallah biz bir ve beraber oldukça bu konumumuzu çok daha ileriye taşır, çok daha yardımı, yardıma ihtiyacı olan insanlara elimizi uzatırız diye düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliği, milli duruşu zaten her zaman sizler gösterdiniz. Her AK Parti iktidarında vatandaşımız bunu gösterdi. Biz de sizleri mahcup etmemek adına var gücümüzle çalışıyoruz."

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı, etkin ve yerinde karar alarak şehirler ve vatandaşların problemlerini çözme noktasında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tüm bakanlıklar, bakanlıklara bağlı tüm birimlerin vatandaş ve şehirlerin ihtiyaçlarını çözmek için büyük gayret gösterdiğini, göstermeye devam edeceğini anlatan Kurum, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda daha güçlü bir Türkiye'nin daha büyük bir ülke olacağının altını çizdi. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme noktasında hızlı bir ilerleme gayretiyle çalıştığını aktaran Kurum, kentsel dönüşüm noktasında Fırat ve Yüzüncü Yıl mahallelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Fırat Mahallesi'ndeki alanı da inşallah Toplu Konut İdaresi tarafından yaptıracağız. Başbakanlık döneminde maliyetinin yüzde 30 aşağısında vatandaşımıza konut verilmesine ilişkin olurumuz da var. Yine Yüzüncü Yıl Mahallesi 256 hektarlık alanda 2 bin 981 hak sahibimiz var. Bu alanda Altyapı Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının artık son noktasına geldi. Burada hayvancılık çok yoğun şekilde yapılıyor. Köyden kente göçerken biz evimizi ve hayvanımızı beraberimizde getirdik. Dolayısıyla o bölgedeki yaşam bu şekilde sürüyor. Zemin artı ikiyi geçmeyecek şekilde bir planlama yapacağız. İnşallah o planla birlikte vatandaşımız da planlı araziler üzerinde kendisi isterse müteahhit, isterse biz yapacağız."

-"1/100 bin ölçekli planlama çalışması yapacağız" Ağrı'nın gelişmişlik sıralamasına da değinen Kurum, 80. sıradaki kentin bulunduğu noktadan yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu çıkarabilmek için 1/100 bin ölçekli bir planlama çalışması yapacağız ve ilçeleri de kapsayacak. Bu, nüfusun artışını, istihdamı, ekonomi, sanayi, organize sanayi bölgesini entegre tesis ihtiyacını içeren bir çalışma olacak. Bu çalışmada da inşallah Ağrı'nın 2023'nü, 2053'ünü, 2071'ini hesap edecek bir çalışma olacak. Bunu da 1/100 bin ölçekli plana koyduğumuz zaman şehir geleceğe daha emin adımlarla gidecek ve bu şekilde çarpık kentleşmenin de önüne geçmiş olacağız. Bu manada da bu çalışma çok önemli." Kurum, Ağrı Devlet Hastanesi yanında TOKİ'ye ait 100 bin metrekarelik alanın da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığına devredildiğini belirtti. -"Ağrı ilimize yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yaptık" Ağrı Belediyesi tarafından yapımı devam eden millet bahçesinden de söz eden Kurum, özelliği bakımından projenin önemli bir kazanım olacağını vurguladı.