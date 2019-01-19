Kurtulmuş, herkesin AK Parti kadrolarında bir yıldız olduğunu vurgulayarak, "Herkes en güzel oyununu ortaya koymaya çalışacak. Nihayetinde çaba bizden tevfik Allah'tan. Bu millet hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bırakmadı." diye konuştu.

Rize'deki coşkunun, 31 Mart yerel seçimleri için kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kurtulmuş, ildeki en yüksek oyu almayı hedeflediklerini söyledi.

Yöneticiler ve teknik direktör Okan Buruk ile sohbet eden Kurtulmuş'a, Çaykur Rizespor forması ve kulübün sembolü olan atmaca heykeli hediye edildi.

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olma mecburiyeti vardır. Büyük bir ülke olma mecburiyeti var. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu şartlar, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların amiral gemisi olan Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu millet AK Parti'ye oy vermeye mecbur ve mahkum değildir." ifadesini anımsatan Kurtulmuş, "Biz, insanların gönlüne gireceğiz, kendimizi insanlara sevdireceğiz. İnsanları bizden uzaklaştıracak davranışlardan uzak duracağız. Temel vazifemiz gönülleri almaktır. Bir insanın gönlünü alamazsanız, o insanın oyunu ödünç alırsınız. Bizim için aslolan insanların gönlüne girmek, gönlünü kazanmak ve yol arkadaşı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birileri istiyor ki biz geri gidelim"

Herkesi birlikte yürümeye davet eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güçlü olma mecburiyeti var. Büyük bir ülke olma mecburiyeti var. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu şartlar, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların amiral gemisi olan Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kılıyor. Eğer Türkiye güçlü olmazsa, bölgede hüküm süren, at koşturan terör örgütlerinin hepsi istedikleri hedeflere ulaşır. Bölgeyi paramparça ederler, Türkiye'nin bölünmesine vesile olurlar. Arkalarında olan, silah ve lojistik destek verenler de o yolun önünü açar."

Türkiye'nin tam manasıyla köprünün orta noktasında olduğunu belirten Kurtulmuş, "İnşallah ileri gideceğiz, bütün milletimizi, Orta Doğu'daki diğer milletleri zahiri selamete ulaştıracağız. Birileri istiyor ki biz geri gidelim. Futbol tabiriyle söyleyeyim, henüz Süper Lig'e çıkmadık, Türkiye öyle güçlü olmalıdır ki söylediğimiz her söz uluslararası camiada hüküm teşkil etmelidir. İnşallah o günleri göreceğiz." ifadesini kullandı.