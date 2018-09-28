"Türkiye'nin güçlü temelleri yeni fırsatlara imkan sunuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile uzun vadeli iş birlikleri planlayan yatırımcılar için piyasada ivmenin yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü temelleri her geçen gün büyüme için yeni fırsatlara imkan sunuyor." ifadesini kullandı.

BCCT tarafından yapılan açıklamaya göre, BCCT, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ve Deloitte iş birliğinde "Birleşik Krallık ile İş Yapmanın Yolları" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferans kapsamında, İngiltere'nin finans merkezi "City of London"ın Belediye Başkanı Charles Bowman, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, BCCT Başkanı Chris Gaunt ve Deloitte Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Humphry Hatton konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın finans, vergi yapısı ve yeni iş fırsatları hakkında firmaların bilgilendirildiği konferansta, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BCCT Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile uzun vadeli iş birlikleri planlayan yatırımcılar için piyasada ivmenin yükselmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin güçlü temelleri her geçen gün büyüme için yeni fırsatlara imkan sunuyor." ifadesini kullandı.