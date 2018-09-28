"Türkiye'nin güçlü temelleri yeni fırsatlara imkan sunuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile uzun vadeli iş birlikleri planlayan yatırımcılar için piyasada ivmenin yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü temelleri her geçen gün büyüme için yeni fırsatlara imkan sunuyor." ifadesini kullandı.
BCCT tarafından yapılan açıklamaya göre, BCCT, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ve Deloitte iş birliğinde "Birleşik Krallık ile İş Yapmanın Yolları" başlıklı bir konferans düzenlendi.
Konferans kapsamında, İngiltere'nin finans merkezi "City of London"ın Belediye Başkanı Charles Bowman, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, BCCT Başkanı Chris Gaunt ve Deloitte Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Humphry Hatton konuşmacı olarak yer aldı.
Türkiye ve Birleşik Krallık'ın finans, vergi yapısı ve yeni iş fırsatları hakkında firmaların bilgilendirildiği konferansta, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artması hedeflendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BCCT Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile uzun vadeli iş birlikleri planlayan yatırımcılar için piyasada ivmenin yükselmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin güçlü temelleri her geçen gün büyüme için yeni fırsatlara imkan sunuyor." ifadesini kullandı.
Gaunt, yatırımcılara Türkiye'deki uzun vadeli fırsatları kaçırmamaları için de tavsiyelerde bulundu.
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- "Birleşik Krallık, Türk işletmeleri için ilgi çekici bir lokasyon"
İngiltere'nin finans merkezi "City of London"ın Belediye Başkanı Charles Bowman da Birleşik Krallık'ta yaşayan yarım milyon Türk nüfusun 300 bininin Londra'da bulunduğunu aktararak, her iki ülkenin ekonomik yaşamlarındaki en büyük kazanımlarından birinin kurdukları güçlü ticari iş birliği olduğunu ifade etti.
Bowman, Birleşik Krallık'ın Türkiye için önemli bir yatırımcı ve iş ortağı olduğunu belirterek, karşılıklı ticari hacmin 2016'dan 2017'ye yüzde 14'lük artışla 18,2 milyar sterline ulaştığı bilgisini verdi.
Geçen yıl Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatının ise 19,7 milyar sterlin olduğuna işaret eden Bowman, "Bu dönemde Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı ise 10,4 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşti. Biz, Türkiye ekonomisinin daha da güçlendiğini görmek istiyoruz. Birleşik Krallık, Türkiye'den en çok ürün ithal eden ülkeler arasında ikinci sırada." değerlendirmesini yaptı.
Deloitte Türkiye CEO'su Humphry Hatton ise Türk ve İngiliz işletmeleri arasında var olan güçlü ilişkiye vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın finans merkezi konumundaki Londra, sermaye artırımı ya da finansman kaynağı arayışındaki Türk işletmelerinin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Birleşik Krallık, uluslararası pazarlarda tanınan birer oyuncu olmaları yolunda Türk işletmelerinin gelişimini destekliyor. Üstelik köklü inovasyon ve girişimcilik kültürü, üstün akademik başarı sergileyen eğitim kurumları gibi etkenlerle Birleşik Krallık, yurt dışındaki varlıklarını geliştirmek isteyen Türk işletmeleri için ilgi çekici bir lokasyon."
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