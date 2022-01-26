Türkiye'nin Gündemi İmamoğlu’nun Yediği Yemek

İstanbul’da önceki gün etkili olan kar yağ yağışı özellikle kara ve deniz trafiğini felç etti. Dünyanın en modern havalimanlarından biri olmakla övülen İstanbul Havalimanı'nda 24 saatten uzun süre uçuşlar durdurulurken binlerce transit yolcu, havalimanında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu trafiğe kapandı, binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı sırasında yerel yönetim ve merkezi idare arasındaki uyumsuzluk hatta rekabet dikkat çekerken en fazla tartışılan konu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chillcott ile yediği akşam yemeği oldu.

Yoğun kar yağışı sürerken İmamoğlu’nun bir balıkçı restoranında yemek yemesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kullandığı MOBESE adı verilen güvenlik kameralarından yemek yenen restoranın önünün belediye araçları tarafından temizlenme görüntüleri ile yemekte yer alanların otomobillerle restoran geldikleri anı gösteren kayıtlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

Ömer Çelik: ‘‘Bir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz’’

İmamoğlu’nun bu yemeğe katılmasını bazı Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri de eleştirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘‘Sayın büyükelçilerin çeşitli kurumlara ziyaretleri oluyor. Önemli bir kriz, toplantı oldu, karşınızdaki diplomatlar da herhangi bir toplantıyı iptal etseniz bunu anlayışla karşılarlar. Ama bu o kadar önemli bir mesele haline getiriliyor ki, bir krizin ortasında saatlerini ona ayırmasını o krizin yönetimi kadar önemli bir mesele gibi sunuyor. Bir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz. Krizin ortasında dakikalar önemliyken sizin kriz yönetimi konusundaki hassasiyetsizliğinizi gösteren bir tablodan bahsediyorum’’ dedi.

Yerel seçimlerden sonra ehil kadroların gittiğini ve krize müdahale konusunda deneyimsiz kişilerin iş başına geldiğini savunan Ömer Çelik, 2017 yılında daha çok kar olmasına rağmen bütüncül bir kriz yönetimi ve daha çok tuzlamayla sorunun büyümeden çözüldüğünü dile getirdi.

Bülent Turan: ‘‘Karda tuz, rakıda buz; böyle hayat mı olur?’’

İktidar partisinden bir diğer eleştiri AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’dan geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde açıklamalarda bulunan Turan, ‘‘Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var. Haberlerde izlediniz. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan’ı balıkçıda gördük. ‘Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa, bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar

altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda’’ dedi.

Bugün Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu, kar nedeniyle yolda kalan İstanbullular'dan özür dilerken 12 saat içinde trafik akışını sağladıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalanlara yardım ve destek talebinin reddedildiğini belirtti.

İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemeğe de değinen Ekrem İmamoğlu, bu yemeğin eşli olarak 20-25 gün önce netleştirildiğini, 23 yıldır gittiği balıkçının her yerinin pencere olan kamusal bir alan olduğunu söyleyerek gizli bir iş yapmadığının altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘‘Benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Bir büyükelçi ile, Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin ana temsilcisi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür tabii ki, neticede şeffaf bir yemekti. Sayın Büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Gün boyu yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimi ayırıp sohbet ettik; ülkemizi, İngiltere ilişkilerini konuştuk. Bir belediye başkanının 1-2 saat başka bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Sahada on binlerce kişi var, yardımcılarım, genel sekreterim var’’ dedi.

‘‘Mobese konusunun hukuki olarak takipçisi olacağım, mücadelem devam edecek’’

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yayınlanan MOBESE görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile de görüştüğünü açıkladı.

İBB Başkanı, ‘‘Bu konunun devletin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının takipçisi olacağım. Çok önemli bir meseledir bu, kişisel de bir meseledir. Bu konudaki düşüncemi Sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım. Genel başkanımız da dile getirdi bazı takip iddiaları, dinlenme vs. Biz bundan çekinmeyiz. MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı bellidir, olayların, suçların tespitidir. Bu, sürecin parçası yapılarak servis ediliyor, birileri bunu kullanıyor. Bunun talimatını kim verdiyse, kim müsaade ettiyse, önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarak anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum. Ama hukuki olarak takipçisi olacağımı, mücadelemin devam edeceğini söyleyeyim’’ dedi.

Seyit Torun: ‘‘Sanayiye enerji veremezken, emniyetten görüntü aldırıp İmamoğlu’nun yediği yemeğin peşine düşmek size yakışır’’

Dün İmamoğlu’na destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra bugün de CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Seyit Torun, İBB Başkanı’nı eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e tepki gösterdi.

Torun, ‘‘Biz hata yaptıysak, kabul etmesini biliriz. Ama sen; çöken İstanbul Havalimanı’nı, kapattığınız Atatürk Havalimanı’na inen bakanları, Marmaray'ı, açamadığınız yolları konuşamayıp, bir fotoğraftan medet uman aciz bir partinin sözcüsüsün. Sanayiye enerji veremezken, iktidarın yetkisindeki kara yollarında vatandaş mağdur olmuşken, emniyetten görüntü aldırıp Ekrem İmamoğlu’nun yediği yemeğin peşine düşmek ancak size yakışır. Biz hatayı kabul ederiz ama sizin çektirdiğiniz çilelerin hesabı sandıkta sorulur’’ dedi.

Babacan ve Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi’yle yediği yemek, bugün bir görüşme gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a da soruldu.

Davutoğlu, ‘‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı herhangi bir belediye başkanının sahip olduğu haklara sahiptir. Herhangi bir dış temsilciyle görüşmesinde mahzur yoktur. AK Parti dönemi de olsa bugün de olsa yarın da olsa fark etmez. Yabancı misyon sahiplerinin görüşmeleri yapması doğaldır’’ derken Babacan, ‘‘Özellikle İstanbul ile Ankara’da merkezi hükümet ile yerel yönetim arasında sürtüşme var. İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşımız ceremesini çekiyor. Hükümetin bir an önce particiliği bırakıp, mesele insansa, o şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını düşünen tutum alması gerekiyor. Yemekmiş şuymuş buymuş teferruat olarak görüyorum. Hükümetin elindeki propaganda makinesinin bulduğu bir unsur. Türkiye’deki büyükelçilerin görevidir. Bizim Londra büyükelçimiz de gider Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanıyla görüşür” ifadelerini kullandı.

