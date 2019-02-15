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Türkiye’nin gündemi seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

MTM, 31 Mart yerel seçimlerinin nabzını tutuyor.

MTM, 31 Mart yerel seçimlerinin nabzını tutuyor. Yapılan kapsamlı medya araştırmasına göre aday isimlerin sosyal medyadaki paylaşımlarda ne kadar yer aldıklarından, siyasi partilerin haber yansımalarına ve miting haberlerine kadar seçim gündeminde öne çıkan konular MTM’nin araştırma servisleri DigiLUP ve Etkinlik Takvimi ile belirlendi.

Türkiye, 31 Mart’ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. İşbirliği halindeki partiler ise ortak adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a karşı CHP’nin adayı, İYİ Parti’nin de destekleyeceği Ekrem İmamoğlu olarak açıklandı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki olurken, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mansur Yavaş oldu. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP’ın verilerine göre, büyükşehir belediye başkanlarının son bir haftada sosyal medyadaki konuşulma sayıları belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları içinde en çok öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu olurken, üç büyükşehrin açıklanan belediye adaylarından en çok konuşulan ismin ise Cumhur İttifakı’nın Ankara için aday olarak gösterdiği Mehmet Özhaseki olduğu belirlendi.

En çok AK Parti’ye seçim haberlerine yer verildi
Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, HÜDAPAR, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 13 partinin katılabileceğini açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerindeki seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985; sandık sayısını ise 194 bin 715 olduğunu duyurdu.

Açıklanan aday isimler ve seçim vaatleri birbiri ardına sıralanırken, medyanın siyasi partilerin yerel seçimlerle alakalı haberlerine yer verme sayıları da ortaya çıkmaya başladı. MTM’nin son bir haftayı kapsayan medya araştırmasına göre tüm mecralarda en çok AK Parti’nin seçim haberlerine yer verildiği tespit edildi. Listenin ikinci sırasında bulunan CHP ise 4 bin 449 haberle görsel basında en çok yer alan parti oldu.

AK Parti miting çalışmalarına hızlı başladı
MTM’nin Etkinlik Takvimi servisinden elde ettiği bilgiler çerçevesinde AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta Kastamonu, Çorum ve Sivas’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla üç adet miting düzenledi.

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