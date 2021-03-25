HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’nin gündemini sarsan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Türkiye’nin gündemini sarsan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

25.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ’Delikanlı’ lakaplı şahsın işitme engelli gence şiddet uyguladığı olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, F.K.

Türkiye’nin gündemini sarsan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ’Delikanlı’ lakaplı şahsın işitme engelli gence şiddet uyguladığı olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, F.K. isimli şahıs ve beraberindeki kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı F.K.’nın’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., F.K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre F.K. ve arkadaşları, Engin E.’yi darp etmeye başladı. F.K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D.’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Engin E. şikayetçi olurken, F.K.’nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama başlattı. Engin E.’yi darp eden F.K. ve şahsa yardım eden şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “Kocaeli ilinde engelli bir vatandaşımızın darp edilmesi olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22.03.2021 tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Adı Downburst, artık çok sık göreceğizAdı Downburst, artık çok sık göreceğiz
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere büyük darbe! Sayı verildi

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Ani hava değişimleriyle ilgili flaş açıklama! Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

Cuma mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kongrede yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe gözüküyor

AK Parti Grup Başkanvekili: Yatay kamera çekimi yanıltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.