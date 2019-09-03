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"Türkiye'nin güneyinde çok sayıda Suriyeli göçmen yaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: - "Türkiye'nin güneyinde çok sayıda Suriyeli göçmen yaşıyor. Sadece orada bulunan kamplarda değil toplum arasında da yaşıyor" - "Mart 2016 öncesine dönersek inanılmaz derecede çok göçmenin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a akın ettiğini gördük fakat bu zamana kadar baktığımızda bu sayı önemli ölçüde azaldı ve kontrol altına alındı" - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis: - "Yunanistan, Türkiye'ye iadelerin hızlandırılması için elinden geleni yapacak ve ülkede kalanlar için de insani şartların oluşturulmasını temin edecek"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin güneyinde çok sayıda Suriyeli göçmen yaşadığını belirterek, "Sadece orada bulunan kamplarda değil toplum arasında da yaşıyor." dedi.

Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Lahey'de Başbakanlık'ta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Suriye dışında bulunan 4 milyondan fazla Suriyelinin büyük kısmının Türkiye'nin güneyinde bulunduğuna işaret eden Rutte, "Türkiye şu an (Suriyelilere ilişkin) hiçbir şey yapmıyor değil. Hepimizin görevlerini yerini getirmesi ve birbirimize karşı gerekenleri de söylemesi lazım." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye’nin güneyinde çok sayıda Suriyeli yaşadığına dikkati çekerek, "Sadece orada bulunan kamplarda değil toplum arasında da yaşıyor. Mart 2016 öncesine dönersek inanılmaz derecede çok göçmenin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a akın ettiğini gördük fakat bu zamana kadar baktığımızda bu sayı önemli ölçüde azaldı ve kontrol altına alındı." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının Yunan toplumuna büyük baskı oluşturduğunun farkında olduğunu kaydeden Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sayının 3,5 yıl öncesine kadar çok daha az olması sevindirici. Avrupa olarak göçmen konusunda sıkıntı yaşayan ülkelere karşı dayanışma içerisinde olmamızı gerektiren bir sistem oluşturmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu konuda AB ülkeleri arasında dayanışma bir sorun ve çoğu ülkenin bunu yapmak istemediğini görüyoruz. Bu sistem ile bu ülkeleri dayanışmaya teşvik etmemiz hatta biraz da zorlamamız lazım."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de "Yunanistan, Türkiye'ye iadelerin hızlandırılması için elinden geleni yapacak ve ülkede kalanlar için de insani şartların oluşturulmasını temin edecek." dedi.

Miçotakis, Avrupa ülkelerine dayanışma çağrısında bulunarak, "Adalara geçişleri engellemek için şimdiden çeşitli adımlar attık. Avrupa, Yunan sınırlarını korumalı çünkü bu sınırlar aynı zamanda Avrupa'nın hudutları. Sorumluluk almadan hiçbir üye ülke Schengen'den faydalanmayı beklememeli." ifadesini kullandı.

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