Türkiye’nin güneyine Fransız SAMP-T bataryası

Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Batılı müttefikleriyle ilişkilerinde gerilim yaşayan Türk Hükümeti, Fransa’nın Türkiye’ye konuşlandırılmasını teklif ettiği füze bataryası için keşif çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) bugün düzenlenen basın brifingde Muhabere Albay Tamer Zincir, Rusya’dan satın alınan ve 12 Temmuz’da başlayan ilk grup malzeme sevkiyatının 30 sorti ile tamamlandığını açıkladı. “Alternatif proje” arayışı Bununla birlikte, Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacının karşılaması için, “alternatif projeler” üzerinde de çalışıldığına vurgu yapan Albay Zincir, Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak ABD ile de görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Albay Zincir, aynı zamanda Fransa’nın, “balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında” Türkiye’ye bir adet SAMP-T füze bataryasının konuşlandırılması teklifini anımsattı. Güneye Fransa'dan füze bataryası

MSB yetkilisi, “Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye’de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir” diye konuştu. Albay Zincir, Fransız füze bataryasının Türkiye’nin güney sınırında konuşlandırılması için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde keşif çalışmalarının sürdüğü bilgisini de aktardı. 22 Temmuz'da Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklamasıyla, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonda görüştüğü, bu görüşmede Akar'ın Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür ettiği bildirilmişti. ABD'den F-35 beklentisi Bugünkü basın toplantısında Albay Zincir, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması kararını da değerlendirdi. ABD yönetimi tarafından alınan kararın, F-35 programı ortaklığı ile ilgili mutabakat muhtırasının Türkiye hariç tutularak güncellenmesini, Türkiye’ye uçakların, mal-hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alınmasını, Türkiye’ye yeni iş payı verilmemesini ve Türk pilotlarının ABD’deki eğitimlerinin dondurulmasını kapsadığına dikkat çeken Albay Zincir şunları kaydetti: