"Türkiye'nin güvenli bölge adımı Suriye için olumludur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin sınırlarında güvenliği sağlamaya yönelik hassasiyetini anladıklarını belirterek, "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır." dedi. Putin, başkent Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında yakın iş birliği yürüttüğüne vurgu yapan Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım doğal gaz boru hattının inşasının sürdüğünü dile getirdi. Putin, her iki projenin de çevre dostu olduğuna ve en yüksek teknoloji standartlarını karşıladığına dikkati çekerek, projelerin hem bölgesel hem de Avrupa'nın enerji güvenliğini arttıracak birer unsur haline geleceklerini söyledi. Ekonomi ve ticaret alanında da Türkiye ile ilişkilerin devamlı olarak arttığının altını çizen Putin, geçen sene ticaret hacminin yüzde 16 artışla 25,5 milyar dolara, karşılıklı yatırımların da 20 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Putin, iki ülke arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü hatırlatarak, "Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor." diye konuştu. - Suriye'deki gelişmeler Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Suriye ve İdlib'deki durumu ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını, İran'ın da katılımıyla verimli bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık. İdlib'deki durumdan derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik." Putin, İdlib üzerinden Rus üslerine saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, "İdlib'den Suriye hükümet güçlerinin elinde olan topraklara saldırmaya devam ediyorlar. Rus askeri üslerini tehdit ediyorlar, saldırıyorlar. Bölgenin militanlar için bir barınak, bir yuva olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Oradaki durumun normalleşmesi, neler yapılabileceği konusunda anlaşmalar sağladık. Önemli olan Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duymak ve bu ilkelere bağlı kalmaktır." ifadesini kullandı.