"Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar"

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "20 milyona yakın nüfusuyla dünyanın birçok metropolünden daha kalabalık olan İstanbul'un güvenliğini geleneksel yöntemlerle sağlamak çok zor bir süreçtir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Polis Akademisi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 02-03 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, yerel yönetici ve emniyet müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"ndaki konuşmacıların sunumları Polis Akademisi Yayınları tarafından "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı" adıyla yayımlandı. Kitapta, sempozyumun 1. oturumuna konuşmacı olarak katılan Çalışkan'ın sunumundan çarpıcı detaylara yer verildi.

İstanbul'un güvenliğine ilişkin slayt üzerinden 94 sayfalık sunum yapan Mustafa Çalışkan, İstanbul polisi olarak "kent güvenliği" yaklaşımından "güvenlik kent" kavramına geçtiklerini dile getirdi. Suçun tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir sosyal olgu olduğunu, zamansal ve mekansal olarak değişiklik gösterebileceğini ifade eden Çalışkan, literatürde yer alan ve yakın geçmişte tamamlanmış ampirik çalışmaların, kentte suçu etkileyen faktörlerin sosyal/kültürel, ekonomik, demografik ve mekansal olarak dört ana grupta toplandığını ortaya koyduğunu ifade etti. Çalışkan, "Resmi nüfusu 16 milyona yakın olan, yabancı nüfusuyla beraber 20 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın bir çok metropolünden daha kalabalık olan İstanbul'da klasik güvenlik anlayışıyla suç ve suçlularla mücadelede sınırlı kalınacağı veya kısa vadeli politikaların yetersiz kalacağı açıktır. Her şeyden önce dünya standartlarının altında polis sayısı ile böylesi önemli bir metropolde güvenliği sağlamak geleneksel yöntemler ile çok zor bir süreçtir" diye konuştu.

İstanbul polisinin bir şehirden daha çok, bir ekonomiye, dünya kültür-tarih merkezine hizmet ettiğine değinen Mustafa Çalışkan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar. Kent güvenliğiyle ilgili teorilerin bir çoğunda, mekansal faktörlere yönelik çözüm süreçleri ön plana çıkmaktadır. Bu haliyle suç üreten, suç çeken ve suç işlenmesini kolaylaştıran alanlar üzerinde yoğunlaşmanın kent güvenliği açısından çok etkili bir politika olacağı üzerinde durulması aslında sadece dönemsel bir çözüm olmakla beraber, yukarıda da arz edildiği gibi sadece belli alanları kapsar. Oysa ki güvenlik kavramındaki yeni gereksinimler zaman ve mekan ötesi bir kavram olup, geleneksel güvenlik anlayışının ötesinde 'Güvenli Kent' kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kentleşme, çevre, psikoloji, sosyoloji, kent planlaması, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, personel eğitimi motivasyonu, kurumlar arası işbirliği vb. birçok alan ve uygulayıcıyla alışveriş halinde bir çalışmayla ortaya konabilir. 'Güvenli Kent' yaklaşımı kentsel güvenliği sağlamaya yönelik eski ve yeni birçok yöntemi içinde barındırır. Son üç yılda, ihtiyaç duyulan alanlarda uygulamaya konan bir çok proje, işlevsellik ve geri dönüşümlerin kontrolüyle 'Güvenli Kent' kavramının, 'Güvenİstanbul' şeklinde marka bulmuş haliyle başarılı ve uzun soluklu çözümleri de beraberinde getirmiştir. İçlerinde ödül almış bir projenin de bulunduğu 65'e yakın proje ile 'kent güvenliği' yaklaşımından sıyrılarak 'güvenli kent' kavramı İstanbul'da başarı ile uygulamaya konmuştur. Güvenİstanbul, içeriğindeki unsurlara, sadece ihtiyaç duyulması halinde değil, verimlilik ve dünya metropolleri ile yarış yapmak için de gerekli proje ve yaklaşımlar dahil edilerek, sürekli yenilenme ve iç denetim mekanizmaları ile sistem yaklaşımı dinamiklerinin işlediği bir anlayıştır. 'Güvenİstanbul' markasını oluşturan projeler öncelikle personel yönetimi açısından ihtiyaç duyulan noktaları kapsamaktadır. İhtiyaçlar sadece idarenin bakış açısı ile belirlenen konuları içermemektedir."