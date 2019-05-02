"Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin dış politika konusundaki hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Çeviköz, "Hem Çubuk'ta yaşanmış olan linç girişimi ile ilgili 'geçmiş olsun' dileklerini hem CHP’nin seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Sayın Genel Başkanımızdan önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilgili siyasi gelişmelerin ne şekilde beklendiği hakkındaki düşüncelerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu, İsrail'in Maslahatgüzarı Roey Gilad'ın da ziyaret ettiğini aktaran Çeviköz, şunları söyledi:

"O da hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de seçim başarısından dolayı partimize tebriklerini sundu. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız da Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini fevkalade önemsediğini iki ülke arasında dengeli ve kesintisiz ilişkilerin devam etmesinin bölgenin barışı ve huzuru için fevkalade önemli olduğunu altını çizdi."