HABER

"Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin dış politika konusundaki hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Çeviköz, "Hem Çubuk'ta yaşanmış olan linç girişimi ile ilgili 'geçmiş olsun' dileklerini hem CHP’nin seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Sayın Genel Başkanımızdan önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilgili siyasi gelişmelerin ne şekilde beklendiği hakkındaki düşüncelerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu, İsrail'in Maslahatgüzarı Roey Gilad'ın da ziyaret ettiğini aktaran Çeviköz, şunları söyledi:

"O da hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de seçim başarısından dolayı partimize tebriklerini sundu. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız da Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini fevkalade önemsediğini iki ülke arasında dengeli ve kesintisiz ilişkilerin devam etmesinin bölgenin barışı ve huzuru için fevkalade önemli olduğunu altını çizdi."

- Türkiye ABD ilişkileri görüşüldü

Bugün süreçte CHP Dış Politika Danışma Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini aktaran Çeviköz, dış politika ile ilgili önemli konularda beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

"Bugünkü toplantımızda da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler üzerinde durduk." diyen Çeviköz, "Zira şu ara Türkiye'nin önündeki en önemli dış politika tıkanıklığının Türkiye-ABD arasındaki durum olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile ABD arasında bir yandan Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzeleri ile ilgili bir sıkıntı ve buna bağlı olarak ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması olasılığı ve F35 savaş uçakları projesinden Türkiye’yi dışlaması gibi bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güvenli bölge değerlendirildi"

Suriye sınırında kurulması öngörülen güvenli bölge konusunun da masaya yatırıldığını anlatan Çeviköz, "Bunların hepsi Dış Politika Danışma Kurulu üyelerimiz tarafından Genel Başkanımız başkanlığında görüşüldü." dedi.

Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili olarak da değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Çeviköz, şöyle devam etti:

"Zira bu alışverişin Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerine de olumsuz yansımasından duyulan endişeler dile getirildi. Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Suriye toprakları üzerinde bu istikrar huzur ve barışın kurulmasının en önemli aktörünün Şam'daki Suriye hükümeti olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir şekilde Suriye toprakları üzerinde kurulması öngörülen bir güvenli bölgenin de aslında Suriye'nin güvenliği açısından Suriye hükümetinin sorumluluğunda olması gerektiğini, Türkiye'nin güvenliğini ancak bu şekilde Suriye'nin de garanti edebileceğini düşünüyoruz."

Çeviköz, bunun Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

- "ABD ile ilişkiler bütüncül olarak ele alınmalı"

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bütüncül olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Çeviköz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu bütüncül yaklaşımın sadece güvenlik meseleleri değil, aynı zamanda siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan da altı çizildi. Örneğin Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkilerinin artması ve ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması öngörülürken bir yandan da ABD’nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ihtimali... Bu riskin olması, birbiriyle çelişen durum arz ediyor."

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Erdoğan: 'Türkiye ittifakı' ifademizden fitne çıkarma peşine düştülerErdoğan: 'Türkiye ittifakı' ifademizden fitne çıkarma peşine düştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.