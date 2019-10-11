‘Türkiye’nin Harekatı Durdurabileceğine İlişkin İşaret Görmedim’

ABD Savunma Bakanı “Kürt müttefiklerimiz terk etmedik. Bu operasyona kimse yeşil ışık yakmadı. Güvenlik mekanızmasında ilerleme ket ettiğimizi sanıyorduk. Obama döneminden bu yana ABD ve YPG arasında süregelen ilişki Türkiye’de uzun süredir rahatsızlık yaratıyordu. O nedenle harekete geçmeye karar verdiler.” dedi.

“Başkan, komuta kademesi, CENTCOM ve ben dahil hepimiz Türk mevkidaşlarımızla konuştuk. Statükoya dönelim ve güvenlik mekanizmasını işletelim dedik. Türkiye’nin tek taraflı olarak harekete geçmeye karar vermesinden büyük hayalkırıklığına uğradık. Operasyonun ikili ilişkilierimize zarar vereceği kaygımızı ilettik.” ifadelerini kullandı. Esper, “İkili ilişkilerimize dramatik bir zarar verdiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Esper Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı olarak harekete geçmemesi için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulundu, “Operasyonu durdurabileceklerine ilişkin bir işaret görmedim” dedi.

Mark Esper Türkiye ile Suriye’de ABD askerlerinin bulundukları koordinatları paylaştıklarını söyledi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da telefon görüşmesi sırasında ABD’nin kendini savunma hakkı bulunduğunun altını çizdiğini belirtti.

“Harekatın kara boyutu şu an için sınırlı”

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de ABD’nin bölgedeki varlığına ve Türkiye’nin operasyonuna ilişkin askeri ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Milley, Türkiye’nin operasyon bölgesi kapsamındaki alandan 50’den daha az askeri ateş hattında kalmamaları için çektiklerini söyledi. Mark Milley, “İki askeri nokta haricinde Suriye Demokratik Güçleri ile aynı noktalardayız.” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Suriye Demokratik Güçleri’nin hala IŞİD’lilerin bulunduğu kamplarda nöbet tuttuğunu, SDG’nin geçtiğimiz günlerde üst düzey iki IŞİD militanını ABD’nin gözetimine devrettiğini ve bu militanların Suriye sınırları dışında güvenli bir yerde tutulduğunu söyledi.

Türkiye’nin Suriye operasyonunu askeri açıdan değerlendiren Orgeneral Mark Milley, “Türkler şimdiye kadar hava harekatı icra ettiler. İnsansız hava araçlarını hem keşif hem de saldırı modunda kullandılar. Kara harekatının kapsamı şu an için sınırlı.” ifadelerini kullandı.

