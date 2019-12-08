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Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Neziroğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Neziroğlu, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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