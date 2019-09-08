HABER

"Türkiye'nin hayrına olan her konuda, İYİ Parti Türk devletinin yanında olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "(Fırat'ın doğusundaki ortak devriye) Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur. Ama bilgilenmiş olsak, çok daha farklı bir tutumumuz olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda kara devriyesi yapmalarına ilişkin, "Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur." dedi.

Akşener, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için geldiği Antalya'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya, "Zannetmiyorum. Çünkü, 'Bir terör iltisakı var.' denilerek Van, Mardin ve Diyarbakır'a kayyum atandı. Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak?" diye sordu.

Akşener, böyle uygulamanın hayata geçirileceğine ihtimal vermediğini dile getirdi.

Vatandaşın iradesine ters düşülmesine her zaman karşı çıktığını belirten Akşener, bunun en son örneğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşandığını savundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili görüşlerini daha önce paylaştıklarını anımsatan Akşener, hukukun herkes için geçerli olmasını istediklerini vurguladı.

Hukukun 28 Şubat'ta sopa olarak kullanıldığını ifade eden Akşener, şunları belirtti:

"Sonra arkasından zaman ilerledi, o sopa 28 Şubat'ta sopa olarak kullananlara sopa olarak kullanıldı. Bugün 28 Şubat'ın mağduru diye gelenlerin mağrurluğunu, zalimliğini görüyoruz her alanda. O bir sopa kullanıyor. Hukuk herkes için geçerli olmalıdır. Hukukun üstünlüğü bu ülkede bir prensip olarak mağdurun da zalimin de mazlumun da hepsi için geçerli olmalıdır. Zarar görüldüğü zaman hukuk istenir bu ülkede, zararlar yer değiştirdiğinde de hukuk çiğnenir. Yanlış olanı bu."

- Ortak devriye

Akşener, Türk ve ABD askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda ortak devriye atmalarına ilişkin bir soru üzerine, devriye göreviyle ilgili çok ayrıntı bilmediğini, konuyu basından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya arasında hangi konumda olduğunu bilmediğini dile getiren Akşener, "Ayrıca, ne Sayın Erdoğan, ne de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve İdlib konusunda siyasi partilere, liderlerine en küçük bir bilgi verme zahmetine katlanmadı. Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur. Ama bilgilenmiş olsak, çok daha farklı bir tutumumuz olur." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
AK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete sert eleştiriAK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
fıratın doğusu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kayyum ortak devriye Suriye

En Çok Okunan Haberler

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Vicdansız, insafsız, nobran bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı: 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.