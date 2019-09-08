"Türkiye'nin hayrına olan her konuda, İYİ Parti Türk devletinin yanında olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda kara devriyesi yapmalarına ilişkin, "Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur." dedi.

Akşener, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için geldiği Antalya'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya, "Zannetmiyorum. Çünkü, 'Bir terör iltisakı var.' denilerek Van, Mardin ve Diyarbakır'a kayyum atandı. Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak?" diye sordu.

Akşener, böyle uygulamanın hayata geçirileceğine ihtimal vermediğini dile getirdi.

Vatandaşın iradesine ters düşülmesine her zaman karşı çıktığını belirten Akşener, bunun en son örneğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşandığını savundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili görüşlerini daha önce paylaştıklarını anımsatan Akşener, hukukun herkes için geçerli olmasını istediklerini vurguladı.