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“Türkiye’nin Hedefi 50 Milyonu Sonbahardan Önce Aşılamak”

11.03.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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“Türkiye’nin Hedefi 50 Milyonu Sonbahardan Önce Aşılamak”

Sağlık Bakanı Koca, ‘‘Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak’’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının resmi makamlarca açıklanmasının yıldönümünde pandemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koca, ‘‘Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak’’ dedi.

83 milyon nüfuslu Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren Çinli Sinovac şirketinin Corona virüsü aşısıyla 10 milyon 560 bin kişi aşılandı.

Sinovac şirketinin aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu belirten Koca, aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişinin ise Corona virüsüne bağlı hastalığı hafif geçirdiklerini, genellikle de hastanede tedaviyi gerektirecek şikayetlerin meydana gelmediğini belirtti.

Koca, "Çin'deki üreticiyle 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Siparişin ilk kısmını Aralık sonunda teslim aldık. Toplam 130 milyon doz aşı için iki ayrı aşı üreticisiyle anlaştık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üreticisiyle de görüşüyoruz’’ dedi.

Koca, yakında 5 yerli aşı adayının daha insanlı deneylere başlayacağını kaydetti ve ‘‘Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız’’ diye konuştu.

Corona virüsünün kısazamanda grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyeceğini belirten Koca ‘‘2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Çok geçmeden salgın, şimdiki gücünü kaybedecek’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2 milyon 820 bin Corona virüsü vakası ve 29 binden fazla can kaybı kayıtlara geçti.

Koca, 42 ilin risk haritasında mavi ve sarı rengin işaret ettiği düşük ve orta düzeyde risk kapsamında olduğunu, 39 ilin ise yüksek veya çok yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Türkiye’de Çarşamba günü vaka sayısı 14 bin 556 ile 2020’nin sonundan bu yana en yüksek seviyesindeydi. Bir ay önceki rakamlara göre vaka sayısı neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Türkiye, 1 Mart’ta Corona virüsü önlemlerini hafifletmiş, kademeli ve kontrollu normalleşme kararı almıştı.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yüksek ve çok yüksek riskli 39 ilde bir süre daha Pazar günleri devam etmesine, orta ve düşük risk kategorisindeki 42 ilde ise haftasonu yasaklarının kalkmasına karar verilmişti. Türkiye genelinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasının ise süreceği belirtilmişti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürülen esnek çalışma saatleri sona ermiş, restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilmişti.

Ayrıca risk kategorisine bağlı şekilde yüz yüze eğitime başlama kararı alınmış, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların eğitim-öğretime açılacağı kaydedilmişti.

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