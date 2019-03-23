"Türkiye'nin her bir metrekaresi için mücadele vermek zorundayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Attığımız bir oy, 'Terör örgütüne sırtımızı dayadık' diyenleri, Türkiye'nin belediyeler aracılığıyla yönetim mekanizmalarından uzak tutacak. Bu ülkenin kaderi için karanlık emeller güdenlerin, kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranların, '3-5 oy fazla gelsin' diye buna göz yumanların istediğine asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde girişimci kadınlarla bir araya gelen Karaaslan, Türkiye'de geçmişte hakim olan ideolojik belediyecilik anlayışını bugün de hakim kılmaya çalışanlar olduğunu söyledi.

Belediyecilik anlayışının temelinde millete hizmet olması gerektiğini belirten Karaaslan, "Her şehri Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bize verilen bu emaneti en yükseklere taşımanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Şehirlerin ortak yaşam alanı olduğunu, bu alanın geleceğinin birlikte tayin edilmesi gerektiğini kaydeden Karaaslan, bu bakış açısıyla birlikte yönetme idealini ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Karaaslan, "Türkiye kavgadan, çatışmadan, agresif siyasetten çok yoruldu. Biz bu kamplaşmayla çok uzun yıllar kaybettik. Bugün geldiğimiz noktada özellikle ilçelerden başlayarak illerde ve büyükşehirlere kadar artık ortak akılla yöneteceğimiz bir şehir yönetimi istiyoruz." ifadesini kullandı.