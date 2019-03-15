"Türkiye'nin her tarafında 24 saat huzur var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eski Türkiye değildir, artık Doğu'da da Güneydoğu'da da ülkenin her tarafında 24 saat huzur var. Hadi bakalım terörist cenazesine gitsinler, gidebiliyorlar mı? Eskidendi o günler, hadi gitsinler bakalım." dedi.

Soylu, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, darbeler, darbe girişimleri ve Gezi Parkı gibi olaylarla Türkiye'nin geriye götürülmeye çalışıldığını söyledi.

Soylu, PKK/YPG'nin vekilleriyle kol kola girenler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu milletin tamamının canı çıkar bu ülkeyi teslim etmez size, böldürmez, böldürmez. Ne yapacaklar? İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar vekilleri, ben onlara vekil demiyorum, bu asil milletin milletvekilleri olamaz onlar, onlar PKK'nın vekili, onlar aynı zamanda terörün vekilleridirler, kendileri de itiraz etmiyorlar. Biz onlara aylardır, yıllardır siz PKK'nın vekilisiniz diyoruz, hiçbir gün, 'Ne diyorsunuz böyle bir şey olur mu?' demediler. Şimdi onlarla kol kola girenler var. Ne yapacaklar? Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar yürüyecekler. Kötü laf mı söylemişim, 'Sizi yürüten adam değildir' demişim. Yürüyebildiler mi? Türkiye eski Türkiye değildir, artık Doğu'da da Güneydoğu'da da ülkenin her tarafında 24 saat huzur var. Hadi bakalım terörist cenazesine gitsinler, gidebiliyorlar mı? Eskidendi o günler, hadi gitsinler bakalım."