"Türkiye'nin her tarafında 24 saat huzur var"

- "DHKP-C'nin yöneticileri ya ölüdürler ya da tutukludurlar"

Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör operasyonlarını yaparak 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "DHKP-C denilen bir terör örgütü vardı biliyorsunuz. Size kestirmeden söyleyeyim, 'aklınızda kalsın' diye. Her ilde, her ilçede, her üniversitede hatta her yerde yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri eğer bu ülkenin sınırları içindelerse ya ölüdürler ya da tutukludurlar." diye konuştu.

Her türlü suçla mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, 2018'de, 2017'ye göre evden hırsızlığın yüzde 35 azaldığını, terörün bitme noktasına geldiğini söyledi.

Soylu, büyük bir mücadele verdiklerine işaret ederek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. En büyük yakalamaları yaptık, rekor üstüne rekor kırdık. Merak etmeyin hem uyuşturucu satıcılarını hem de onların patronları var ya 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek istedi.