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"Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz" - "Eğer bir çocuk yatağa aç girerse ben o gece rahat uyuyamam. İsterim ki her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, isterim ki her insan kendi bulunduğu beldenin, mahalle olur, köy olur, büyük bir metropol olur, caddesinde, sokağında yürürken insan onuru ile bağdaşan bir öz güven içinde yürüsün. Haksızlık olmasın, adaletsizlik olmasın, benim en büyük arzum bu" - "Dolayısıyla hep beraber teröre de karşı çıkacağız, hep beraber ayrımcılığa da karşı çıkacağız, hep beraber bir yürek olacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız"

ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz." dedi.

Artvin il merkezi ve ilçelerinde iki gündür ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun son durağı Ardanuç oldu.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, belediyenin önünde vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu savundu.

İşsizlik sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun çözülmesinin yolu üreten Türkiye'den geçiyor. Üretmemiz lazım. Fabrikada üretmemiz, tarlada üretmemiz lazım ama maalesef Türkiye üretimden büyük ölçüde koparıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, hep pozitif dil kullanacaklarını daha önce de söylediklerini dile getirerek, "Söylemiştik hep pozitif dil kullanacağız diye yani olumlu dil kullanacağız diye. Seçimden önce dedik ki 'Hiç kimse meraklanmasın, martın sonu bahar olacak' diye, vallahi de billahi de martın sonu bahar oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki seçim sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "O zaman dedik ki 'Her şey çok güzel olacak.' ve her şey çok güzel oldu. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum, bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Evet, her şey çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelecekte yine seçimlerin olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sefer milletvekili seçimleri olacak. Bu sefer sadece Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da değil, Türkiye'nin her tarafında da bahar olmasını istiyoruz. Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Benim siyasetten bireysel olarak beklediğim hiçbir şey yok, çok şükür. Herhangi bir sorunum da yok ama bu topraklarda, bu memlekette, her karış toprağında insanımız yaşıyor. Eğer bir çocuk yatağa aç girerse ben o gece rahat uyuyamam. İsterim ki her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, isterim ki her insan kendi bulunduğu beldenin, mahalle olur, köy olur, büyük bir metropol olur, caddesinde, sokağında yürürken insan onuru ile bağdaşan bir öz güven içinde yürüsün.

Haksızlık olmasın, adaletsizlik olmasın, benim en büyük arzum bu. Bu arzumuzu yerel yönetimlerde gerçekleştireceğiz, göreceksiniz."

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da da her şeyin çok olacağının görüleceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Her tarafta göreceksiniz bunu ama biz istiyoruz ki bütün Türkiye coğrafyasında insanlar mutlu olsun. Hakkari'deki de Rize'deki de Çankırı'daki de Çorum'daki de Ordu'daki de mutlu olsun, Denizli'deki de mutlu olsun. Hep beraber bir arada huzur içinde yaşayalım." diye konuştu.

- "Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmamız lazım"

Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlikten bıktıklarını belirterek, siyasi gerginliklerin topluma asla huzur vermediğini söyledi.

Hep kavga, hep gerginlik içinde olduklarını savunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmamız lazım ve üreten Türkiye kavramını bu toplumun dokularına işlememiz lazım. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleceksiniz. Fabrikalarda üretmemiz lazım ama devletin fabrikalarını birilerine verirseniz ve şimdi de sıra geldi, tank palet fabrikasını Katar ordusuna verirseniz bu, beni rahatsız ediyor, vicdanen de rahatsız ediyor, milliyetçi olarak da rahatsız ediyor. O nedenle özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bir ülkenin, bir ordunun silah fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsanız satan kişinin milliyetçiliğinden endişe duyarım.

Satan kişi asla milliyetçi değildir. Benim için milliyetçilik kendi fabrikasına sahip çıkmaktır. Kendi fabrikasına sahip çıkmayandan milliyetçi olmaz."

Ardanuç'a önceki ziyaretinde terör örgütünün saldırısı nedeniyle helikopterle gelmek zorunda kaldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu kez gayet rahat bir şekilde gelebildim. Dolayısıyla hep beraber teröre de karşı çıkacağız, hep beraber ayrımcılığa da karşı çıkacağız, hep beraber bir yürek olacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız. Bütün bunları bu ülkenin güzelliği için istiyorum. Bu ülkenin güzel insanlarının bu ülkede huzur içinde yaşaması lazım. Bunun için istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Artvin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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