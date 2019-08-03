Kılıçdaroğlu, hep pozitif dil kullanacaklarını daha önce de söylediklerini dile getirerek, "Söylemiştik hep pozitif dil kullanacağız diye yani olumlu dil kullanacağız diye. Seçimden önce dedik ki 'Hiç kimse meraklanmasın, martın sonu bahar olacak' diye, vallahi de billahi de martın sonu bahar oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki seçim sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "O zaman dedik ki 'Her şey çok güzel olacak.' ve her şey çok güzel oldu. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum, bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Evet, her şey çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelecekte yine seçimlerin olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sefer milletvekili seçimleri olacak. Bu sefer sadece Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da değil, Türkiye'nin her tarafında da bahar olmasını istiyoruz. Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Benim siyasetten bireysel olarak beklediğim hiçbir şey yok, çok şükür. Herhangi bir sorunum da yok ama bu topraklarda, bu memlekette, her karış toprağında insanımız yaşıyor. Eğer bir çocuk yatağa aç girerse ben o gece rahat uyuyamam. İsterim ki her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, isterim ki her insan kendi bulunduğu beldenin, mahalle olur, köy olur, büyük bir metropol olur, caddesinde, sokağında yürürken insan onuru ile bağdaşan bir öz güven içinde yürüsün.