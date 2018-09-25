HABER

"Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı." dedi.

Kandemir, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, teşkilatların önemini anlattı.

Çok büyük bir liderin arkasında saf tuttuklarını vurgulayan Erkan Kandemir, "İnsanlık adına vicdan olmuş, Birleşmiş Milletler kürsüsünden mevcut düzenin adaletsizliğine, haksızlığına karşı sesini yükseltmiş bir liderin arkasında 'evet' vardı böyle bir teşkilat denilecek, hayırla yad edileceğiz." diye konuştu.

Kandemir, makam ve mevkiye talip olmadıklarını, aynı ideali paylaşan bir teşkilat olarak yola devam ettiklerini vurguladı.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı. Her yerinde inşallah geceli gündüzlü çalışmayla teşkilatımız heyecanını sahaya yansıtacak. İnşallah sadece kahraman kentimiz Maraş'tan değil Türkiye'nin dört bir tarafından AK Parti hareketinin gümbür gümbür sevinç seslerini hep birlikte izleyeceğiz. Tabii burada iş bize düşüyor. Teşkilattaki arkadaşlarımıza düşüyor."

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Ak Parti'li Kandemir: Yerel seçimlerde iddialıyızAk Parti'li Kandemir: Yerel seçimlerde iddialıyız
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandıAK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Part Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ak parti yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz

BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz

HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!

HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.