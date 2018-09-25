AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı." dedi.
Kandemir, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, teşkilatların önemini anlattı.
Çok büyük bir liderin arkasında saf tuttuklarını vurgulayan Erkan Kandemir, "İnsanlık adına vicdan olmuş, Birleşmiş Milletler kürsüsünden mevcut düzenin adaletsizliğine, haksızlığına karşı sesini yükseltmiş bir liderin arkasında 'evet' vardı böyle bir teşkilat denilecek, hayırla yad edileceğiz." diye konuştu.
Kandemir, makam ve mevkiye talip olmadıklarını, aynı ideali paylaşan bir teşkilat olarak yola devam ettiklerini vurguladı.
Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erkan Kandemir, şunları kaydetti:
"Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah Türkiye'nin her yerinde AK Parti çok iddialı. Her yerinde inşallah geceli gündüzlü çalışmayla teşkilatımız heyecanını sahaya yansıtacak. İnşallah sadece kahraman kentimiz Maraş'tan değil Türkiye'nin dört bir tarafından AK Parti hareketinin gümbür gümbür sevinç seslerini hep birlikte izleyeceğiz. Tabii burada iş bize düşüyor. Teşkilattaki arkadaşlarımıza düşüyor."
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