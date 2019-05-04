Türkiye’nin heykelleri İskenderun’da üretiliyor

Hatay’ın en büyük sanat atölyesinde 20 yılı aşkın süredir heykel sanatını icra eden Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli, Türkiye’nin birçok ilinin simgesi olan heykelleri başarı ile yapıyorlar.

30 yıldır heykel sanatı ile ilgilenen Meral Aran Kaysı, evinin bir odasında başladığı heykel sanatına bugün Hatay bölgesinin en büyük atölyesinde devam ediyor. Yanında öğrenci olarak başlayan ve 17 yıldır bu sanata gönül veren Emrah Ateşli ile birlikte Türkiye’nin farklı illerinden gelen heykel siparişlerini başarı ile karşılayan Ateşli ve Kaysı, birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar.

Resim yapmaya ilgisinin olduğunu ve çocukken tanışarak yanında çalışmaya başladığı Meral Aran Kaysı ile 17 yıldır birlikte çalıştığını ifade eden Emrah Ateşli, heykel sanatına olan aşkını Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalında mastırını yaparak taçlandırdı. Türkiye’nin birçok şehrine anıt heykeller yaptıklarını belirten Emrah Ateşli, en büyük hayalinin ise memleketi Hatay’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak bilgi ve becerisini yeni nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Ateşli, "Çocukluktan beri resim yapıyordum bu süreçte Meral hoca ile tanışıp yanına kursa geldim onun sayesinde üniversiteyi kazandım ve okudum. Günümüzde sanata ve sanatçıya verilen değer ne yazık ki ortada. Ben de Meral hocam gibi topluma ve sanata faydalı öğrenciler yetiştirmek sanata ve sanatçıya katkı sağlamak istiyorum. Bu hayalimi ise kendi şehrimde üniversitede sürdürmek istiyorum" dedi.