Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Büyükelçi Ülgen, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Güney Afrika'daki bir radyoya röportaj verdi.

Ülgen, bu operasyonla Türkiye ile Suriye sınırının korunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak istiyor. Türkiye'nin hiçbir zaman Suriye bölgesini ele geçirmek gibi bir derdi olmadı ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye sınırında PKK/YPG gibi terörist grupların bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, "Bu gruplar, ne Türkiye'de ne de Suriye'de bulunan Kürtleri temsil ediyor. Hatta bölgede, bu gruplarla aynı düşüncede olmayan siviller zor durumda kalıyor. PKK/YPG, terör örgütüdür ve Türkiye bunu 2016'dan beri ABD'ye anlatmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ülgen, bugün iki ülkenin sınırında bulunan Türk ve Suriye vatandaşlarının güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya geldiğini de dile getirdi.