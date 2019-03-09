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"Türkiye'nin hızı kesilmeye çalışılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz." dedi.

Pakdemirli, Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan "İçme Suyu İsale Hattı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tavşanlı halkının 40 milyon liralık yatırımla direkt kaynağından getirilen, memba kalitesinde suya kavuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin müdahalelerle önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz. Bu seçimler iki eksende geçecek. Bir, AK Parti'nin AK belediyeciliğinin devamı, diğer taraftan da sizlerden de 2023 yılına kadar geçerli bir vize aldık. Daha geçen yıl seçim yaptık. Eğer oy oranlarında bir düşme olursa muhalefet gelecek ve diyecek ki: 'Bakın, oy oranları düştü, seçime gidelim.'

Sizin bu kadar istikrarla bu hükümeti, bu partiyi bu kadar yıl desteklemenize rağmen 16 yılda 13 seçime gitmeye mecbur kaldık."

Türkiye'nin artık seçime ihtiyacının olmadığını, "seçim" demenin "beklenti" demek olduğunu, beklentilerin ötelenmesi anlamı taşıdığını dile getiren Pakdemirli, AK Parti'nin Tavşanlı Belediye Başkan adayı Mustafa Güler'e destek sözü istedi.

Konuşmanın ardından içme suyu isale hattının açılışı yapıldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşma Kütahya Tavşanlı tören

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