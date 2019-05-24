Türkiye’nin hoverboardla hizmet veren ilk hastanesi

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Medline Adana Hastanesi, hastalarının taleplerine daha hızlı çözüm üretebilmek için ‘hoverboard’ (elektrikli kaykay) kullanmaya başladı.

Hastane yönetimi, hoverboard (elektrikli kaykay) kullanımına başlanmasıyla hemşirelerin gün içinde harcadıkları enerjiden tasarruf ederek daha dinç kalmasını ve psikolojik olarak daha az yıpranmasını hedefliyor.

Hoverboard kullanarak hastalara hizmet veren hemşire Kübranur Diler, bu sayede daha az yorulduğunu belirtti. Diler, “Hoverboard, hastalarımıza daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Hastalar ilk gördüklerinde çok şaşıyorlar. Sonrasında ise hoşlarına gidiyor ve bize destek oluyorlar. Gün içinde attığım adım sayısında belirgin bir oranda düşüş oldu, artık bedenen daha az yoruluyorum. Bu sayede nöbetlerde de daha rahat ediyorum. Öğrenme aşaması zor sayılır ancak kullandıkça alıştım. Pilot olarak şu an sadece ben kullanıyorum fakat diğer hemşire arkadaşlarım da kullanmak için sabırsızlanıyor” dedi.