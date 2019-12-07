Türkiye'nin İade Ettiği IŞİD'li Kanada'da Tutuklandı

Türkiye’nin IŞİD üyesi olduğu için gözaltına alarak Ekim ayında Kanada’ya iade ettiği Ikar Mao, Toronto’da tutuklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, 22 yaşındaki Mao'nun ‘’terörist grubun faaliyetlerine katılım’’ ve Kanada’yı terör grubunun faaliyetlerine katılmak için terk etmek’’ suçlarından tutuklandığını açıkladı. Kanada yasalarına göre her suçlamanın cezası en fazla 10 yıl hapis.

Polis sözcüsü Louise Savard, Mao’nun 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkarıldığını kaydetti ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Mao’nun Çarşamba günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin Mao’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturması, 11 Temmuz’da isimsiz bir şikayet üzerine başlatılmıştı.

Ikar Mao ve eşi geçen yaz Türk yetkililerce Suriye sınırında gözaltına alınmıştı. Yeni evli çift üç ay gözaltında tutulduktan sonra geçen Ekim ayında Kanada’ya iade edilmişti.

Kanada’nın CBS televizyonu, şüphelinin cep telefonunda şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden aldığı IŞİD videoları bulunduğu, çiftin ayrıca ailelerine IŞİD’e katılacaklarını bildirdikleri mektuplar bıraktığını bildirdi.